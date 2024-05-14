Горокруг Пушкинский откроет 13 детских лагерей к лету

Пушкинский городской округ подготовил 13 детских лагерей для реализации летней оздоровительной кампании, которая стартует в Московской области 30 мая. В понедельник, 13 мая, глава муниципалитета Максим Красноцветов поучаствовал в совещании под председательством подмосковного губернатора Андрея Воробьева, в ходе которого представил план работы на предстоящий период.

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В своем телеграм-канале Красноцветов рассказал, что для ребят из многодетных и малообеспеченных семей предусмотрены льготы. Так, их родители могут оформить заявку на получение путевки или компенсацию за нее (до 28 тысяч рублей) на регпортале госуслуг или в МФЦ. Также льготы полагаются детям-инвалидам и детям-сиротам.

«По ссылке можно выбрать подходящий лагерь, посмотреть фото и отзывы, а также узнать, какие документы необходимо собрать», - подчеркнул глава городского округа.

Он отметил, что для детей участников специальной военной операции в возрасте от 7 до 15 лет предусмотрены бесплатные путевки в лагерь «Литвиново».

Кроме того, Красноцветов доложил губернатору о реализации плана по ремонту дорог в муниципалитете. В мае планируется провести работы на шести участках, причем большая часть адресов выбрана в результате голосования на портале «Добродел», отметил он. На 2024 год жители Пушкинского округа дали в четыре раза больше предложений для ремонта дорог, чем на 2023 год, констатировал он.