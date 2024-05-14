Адвокат раскрыла, как заставить обеспеченного отца платить алименты

Алименты на ребенка от экс-супруги с мужчины-неплательщика можно взыскать через суд, рассказала NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. По ее словам, если мать идет в инстанцию только с требованием заставить отца детей перечислять средства, то ей следует обратиться с соответствующим заявлением и мировому судье по месту жительства должника.

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"Если мать заявляет только требование о взыскании алиментов с отца, ее требование не связано с установлением отцовства, лишением или ограничением родительских прав, а должник не выплачивает алименты на другое лицо, то мать в порядке приказного производства обращается к мировому судье по месту жительства должника или по своему месту жительства", — добавила Данильченко.

Эксперт отметила, что если от отца поступят возражения относительно исполнения судебного приказа, или если есть иные обстоятельства, препятствующие обращению в порядке приказного производства, женщине следует обратиться в суд в порядке искового производства. Адвокат подчеркнула, что после подачи иска мать примет участие в судебном разбирательстве и получает решение инстанции, исполнительный лист.

"Далее с судебным приказом или исполнительным листом мать обращается в службу судебных приставов. И здесь уже начинается работа судебного пристава. Чтобы разрешить проблему неуплаты алиментов, в федеральном законе об исполнительном производстве закреплены меры воздействия приставов на должников", — подытожила Данильченко.

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