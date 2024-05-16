Назван нестандартный, но «яркий» признак беременности

Некоторые женщины отмечают более яркие сновидения в первые недели беременности, рассказала NEWS.ru перинатальный психолог Марина Закиева. Она отметила, что данный признак не является стопроцентным. По ее словам, точный диагноз поставит только квалифицированный специалист.

© unsplash

"Некоторые будущие мамы отмечают более яркие сны в первые недели прекрасного положения, но считать это точным признаком беременности, к сожалению, нельзя. Точным доказательством состоявшейся беременности является диагноз врача-гинеколога, который не только подтвердит беременность, но и обозначит срок, назначит витамины и даст рекомендации по режиму жизни будущих родителей", — добавила Закиева.

Ранее акушер-гинеколог Татьяна Федина рассказала, что во время беременности нельзя делать прививки от кори, краснухи и свинки. По ее словам, эти вакцины могут навредить развивающемуся плоду. Также опасно будущим матерям делать прививки от ветрянки и опоясывающего лишая. Федина пояснила, что во всех случаях женщине нужно советоваться со специалистом, поскольку некоторые вакцины во время беременности могут спасти жизнь как матери, так и еще не рожденному ребенку.