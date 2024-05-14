Мальчик-богатырь родился в российском городе

В Улан-Удэ за последнюю неделю — с 6 по 12 мая — родились 73 малыша. Об этом сообщает «Байкал Daily».

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Среди них 41 мальчик и 32 девочки. Самым крупным малышом оказался мальчик весом 4590 граммов и ростом 57 сантиметров. Он родился 9 мая. Самой крошечной оказалась девочка весом 1950 граммов и ростом 47 сантиметров.

Больше всего новорожденных появилось на свет 8 мая — в этот день родились 18 детей.

В начале апреля сообщалось, что жительница Ингушетии родила пятикилограммового ребенка-богатыря. гигантский младенец появился на свет в марте. Вес мальчика 4,93 килограмма, а рост 57 сантиметров.