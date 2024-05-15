Выпускникам рассказали, чего ждать от ЕГЭ по математике в 2024 году

Школьники, которые сдают ЕГЭ по математике базового уровня, в этом году могут выдыхать с облегчением: содержание контрольно-измерительных материалов (КИМ) для них остается прежним. Об этом «Газете.Ru» рассказал методист онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Александр Кудрявцев.

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«Здесь ничего не меняется с 2022 года. Разве что стоит обратить внимание на один нюанс. В кодификаторе ЕГЭ-2024 появился проверяемый элемент содержания «Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера — Венна», которого не было в кодификаторе прошлого года. Это может значить, что в 2024 году задания №8 базового уровня и №19 профильного будут проверять владение этими темами. Чтобы точно справиться, стоит потренироваться в построении кругов Эйлера», — объяснил он.

По словам эксперта, появилось и новое геометрическое задание.

«Сдающим ЕГЭ профильного уровня нужно подготовиться к изменениям: в первой части появилось геометрическое задание по темам раздела «Координаты и векторы». Ранее знание векторов требовалось только во второй части, чтобы решить задачу по стереометрии. Заданий в первой части стало больше, так что изменится и максимальный первичный балл — с 31 до 32. Какие темы подтянуть, чтобы решить новое задание: координаты точки и вектора; сложение векторов; умножение вектора на число; скалярное произведение векторов; угол между векторами. Теорию и задания по этим темам можно найти в учебнике по геометрии для 9-го класса Л. С. Атанасяна. Чтобы закрепить изученное, хватит решения 10 заданий по каждой теме. На изучение раздела уйдет около 5 часов, а на решение заданий — от 3 до 5 минут», — рекомендовал специалист.

Методист подчеркнул, что ЕГЭ по математике однозначно не стал труднее.