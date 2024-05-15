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Психолог Малахова рассказала об организации детского отдыха: «Правильного способа нет»

Каждый год перед началом летних каникул родители задаются вопросом о том, как организовать отдых для ребенка. На что стоит обращать внимание при планировании детского досуга летом, рассказала «ФедералПресс» детский психолог Полина Малахова.

Психолог рассказала об организации детского отдыха
© РИА Новости
«Вообще, нет «правильного способа» организовать летний отдых. Что будет устраивать одних родителей, может совершенно не устраивать других. И детей так же», – объясняет эксперт.

Полина Малахова считает, что организация летнего отдыха ребенка зависит от следующих факторов:

  • от его возраста, интересов и предпочтений;
  • от семьи ребенка (финансовые возможности и личная позиция родителей по поводу отдыха).

Все дети – разные. Кому-то нравится проводить время в лагере со сверстниками, где они могут завести новых друзей и научиться чему-то необычному. Для других интереснее отправиться в путешествие, навестить бабушку в деревне или заняться спортом, рассказывает психолог.

Родителям нужно обязательно учитывать интересы своих детей при выборе летнего отдыха. А затем, исходя из своих финансовых возможностей, его планировать.

Взрослым также нужно ответственно подходить к различным ограничениям, например, времени прогулок или часов, проведенных за компьютером. Пределы должны быть разумными, подчеркивает специалист. Ограничение экранного времени, как и часов, проведенных на улице, должно соответствовать возрасту ребенка.

Если ребенку нравятся компьютерные игры, будет невозможно не подпускать его к компьютеру все лето. В подобной ситуации родителям стоит поискать баланс, советует эксперт.

Кроме того, важно помнить о безопасности ребенка. Необходимо следить за тем, чтобы он соблюдал питьевой режим и не проводил слишком много времени на солнце без головного убора.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья планируют направить более 180 тысяч детей в оздоровительные лагеря региона. Заявки на получение путевок родители могут оформить на региональном портале госуслуг или в МФЦ.

Дети
Полина Малахова
Правительство московской области