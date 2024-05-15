Психолог рассказала об организации детского отдыха

Каждый год перед началом летних каникул родители задаются вопросом о том, как организовать отдых для ребенка. На что стоит обращать внимание при планировании детского досуга летом, рассказала «ФедералПресс» детский психолог Полина Малахова.

«Вообще, нет «правильного способа» организовать летний отдых. Что будет устраивать одних родителей, может совершенно не устраивать других. И детей так же», – объясняет эксперт.

Полина Малахова считает, что организация летнего отдыха ребенка зависит от следующих факторов:

от его возраста, интересов и предпочтений;

от семьи ребенка (финансовые возможности и личная позиция родителей по поводу отдыха).

Все дети – разные. Кому-то нравится проводить время в лагере со сверстниками, где они могут завести новых друзей и научиться чему-то необычному. Для других интереснее отправиться в путешествие, навестить бабушку в деревне или заняться спортом, рассказывает психолог.

Родителям нужно обязательно учитывать интересы своих детей при выборе летнего отдыха. А затем, исходя из своих финансовых возможностей, его планировать.

Взрослым также нужно ответственно подходить к различным ограничениям, например, времени прогулок или часов, проведенных за компьютером. Пределы должны быть разумными, подчеркивает специалист. Ограничение экранного времени, как и часов, проведенных на улице, должно соответствовать возрасту ребенка.

Если ребенку нравятся компьютерные игры, будет невозможно не подпускать его к компьютеру все лето. В подобной ситуации родителям стоит поискать баланс, советует эксперт.

Кроме того, важно помнить о безопасности ребенка. Необходимо следить за тем, чтобы он соблюдал питьевой режим и не проводил слишком много времени на солнце без головного убора.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья планируют направить более 180 тысяч детей в оздоровительные лагеря региона. Заявки на получение путевок родители могут оформить на региональном портале госуслуг или в МФЦ.