С какого возраста ребенок начинает обращать внимание на чувства других людей

Исследователи из МГППУ, изучая вопрос понимания дошкольниками эмоциональных состояний другого человека, выявили, что только к концу дошкольного возраста некоторые дети начинают самостоятельно определять смысл происходящего на основе эмоций других людей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МГППУ.

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Авторы провели эксперимент с участием 99 детей разных возрастов. В первой группе детей знакомили с эмоциями через выразительное чтение, проигрывание ситуаций и обсуждение эмоций персонажей. Во второй группе дети моделировали ситуации с помощью условных заместителей эмоциональных состояний (картинок с изображением эмоций), но взрослый не требовал от них понимания эмоций.

До и после эксперимента исследователи наблюдали за детьми в трех разных ситуациях: когда взрослый следил за ними и подсказывал, как вести себя в конфликтах, когда взрослый не вмешивался и, когда дети не знали, что за ними наблюдают.

В результате наблюдений было выявлено, сколько детей и в каком возрасте проявляли просоциальное поведение (помощь, защита, утешение, уступчивость и т.д.), что говорит о том, что они учитывают эмоциональное состояние других людей.

«Первое, что привлекает внимание при рассмотрении результатов – почти половина детей, которые могут понимать эмоции других людей и помогать им, не показывают эти способности, когда рядом есть взрослый. Это противоположно тому, что думали раньше – дети не всегда используют свои знания о правильном поведении в реальной ситуации, даже если они с радостью говорят об этом со взрослым», – рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель факультета «Психология образования» МГППУ Валентина Масалова.

Кроме того, дети шестого года жизни, которые имели опыт работы с заместителями эмоций (это вторая экспериментальная группа), лучше умеют учитывать эмоциональное состояние других, чем дети, которые имели только опыт ознакомления с эмоциями.

Традиционные способы развития эмоций у детей, когда взрослый пытается объяснить ребенку значение тех или иных чувств, будут более эффективны в младшем возрасте, когда дети только начинают узнавать о разных эмоциях. Однако, по мнению ученых МГППУ, начиная с 5-6 лет, при решении задач, связанных с эмоциональным и социальным развитием, нужно использовать не только способы ознакомления с эмоциями, но и моделирование ситуаций, чтобы ребенок самостоятельно оценивал происходящее.

Работа специалистов показывает, что только к седьмому году жизни большинство детей начинают использовать понимание эмоциональных состояний другого для решения проблем. Если не учитывать возрастные особенности в восприятии эмоций, можно неправильно оценить социальное и эмоциональное развитие ребенка и его поддержка будет неэффективна.