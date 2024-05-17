Эксперт рассказала, как правильно ходить в музей с детьми

Нынешняя Ночь музеев посвящена Году семьи, и организаторы, кажется, сделали все, чтобы зазвать на выставки родителей с детьми. Еще лучше, если им компанию составят бабушки с дедушками. Об этом и лозунг акции: "Из поколения в поколение. Семейные реликвии". Но насколько сильна в России традиция бывать в музеях большой семьей, готовы ли сами музеи к этому, и что делать родителям, чтобы поход за прекрасным не обернулся сплошной нервотрепкой? Об этом "РГ" поговорила с создателем профессиональных сообществ "Идеи для музеев" и "Дети в музее" Анной Михайловой.

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Анна, музеи всегда воспринимались как место, куда водят школьников или туристов, а теперь заговорили о том, что было бы неплохо воспитать традицию семейного посещения. Каковы здесь шансы на успех?

Анна Михайлова: Музеи развиваются, меняются, в них появляется все больше программ именно для семейной аудитории, в которых взрослые могут участвовать вместе с детьми. В этом, я думаю, и есть особенность семейного посещения: побывать в музее вместе. Получить совместный опыт, который, конечно, может быть очень разнообразным. Ведь семья может посетить музей самостоятельно, заказать индивидуальную программу или же присоединиться к групповым экскурсиям. Можно ли назвать это традицией? Не думаю, однако было бы здорово, если бы посещение музеев в принципе стало обычной - нормальной - частью жизни. Не разовой акцией. В музей можно прийти не только для того, чтобы узнать новое, но и отдохнуть - провести полчаса в тишине музейных залов, сменить обстановку, встретиться с друзьями в музейном кафе, получить новый опыт, посетив необычный мастер-класс или концерт.

И конечно, нельзя забывать, что прививая детям интерес и любовь к музеям, мы фактически готовим будущую взрослую аудиторию. И решаем многие задачи: вдумчивого отношения к истории своей семьи, края, страны. Развиваем творческое начало, формируем вкус, тренируем насмотренность, делимся разными эмоциями. У музеев огромный потенциал и возможности создания условий для диалога между поколениями.

Но как правильно подготовиться семье к походу в музей? Ведь хочется, чтобы впечатления получили все - и родители, и дети. И при этом чтобы никто не шипел: ваши малыши мешают мне "разговаривать" с Врубелем…

Анна Михайлова: Отличный вопрос. Действительно, без подготовки не обойтись. Поход в музей - серьезное дело, не похожее на привычные выходы в ТЦ или парки. В чем отличие? В музеях сложились правила поведения, которые могут быть непонятны детям до определенного возраста, и это нормально. Например, четырехлетнему ребенку сложно не бегать и ходить спокойно, потому что таков этап физиологического развития. Что делать? Осознанно подходить к выбору музея и честно ответить себе на вопрос "А зачем мы вообще хотим пойти в музей?"

Например, мы в отпуске, и это единственная возможность посетить Эрмитаж. Это одна история. Или же мы хотим познакомить ребенка с определенным произведением или же эпохой. От понимания цели визита будет строиться все остальное: планирование дороги, она, в идеале, должна быть соразмерна возможностям ребенка, выбор маршрута в музее, организация питания и отдыха. Если в семье дети разного возраста, а среди взрослых есть пожилые люди, то задача усложняется, потому что вряд ли получится учесть интересы всех. И тогда на помощь придет расстановка приоритетов. Для кого посещение музея наиболее важно сегодня?

Кстати, с какого возраста лучше всего водить детей в музей? Есть ли какие-то исследования на этот счет?

Анна Михайлова: Российские музейщики имеют многолетний опыт работы с детьми, при этом мнения о возрасте расходятся. Кто-то считает, что детям до 7-8 лет нечего делать в музеях, кто-то уверен, что в музей можно ходить с пеленок. Я на стороне тех, кто не ставит возраст ребенка во главу угла. У меня двое детей, и так как моя работа связана с музеями, то они ходят в музеи с рождения. Старшему почти 5 лет, и я вижу, что музеи для него стали обыденностью в хорошем смысле слова. Он знает, что они бывают разными: где-то есть интерактивные экспонаты, и можно вести себя довольно свободно, а где-то следует быть потише. Мы заходили в музеи на 10 минут и проводили в залах по два часа. И здесь мы снова возвращаемся к целеполаганию. Иногда визит в музей необходим родителю, и это тоже нормально!

Каждый раз после похода в музей родители задаются вопросом, как запомнить всю информацию, полученную на экспозиции. Ведь если человек ничего не запомнил, то значит все было зря…

Анна Михайлова: Пожалуй, самый простой способ - это фотографироваться. Делать совместные фотографии, селфи, снимать понравившиеся экспонаты. Обязательно возвращаться к этим фотографиям и воспоминаниям. Мы стараемся покупать сувениры, особенно любим магниты. Дети часто играют с ними на кухне, мы вспоминаем эти поездки и музеи. А еще можно подписаться на страницы музеев в социальных сетях, чтобы оставаться на связи.

Про детей и родителей понятно, а насколько сами музеи сегодня готовы к семейному посещению?

Анна Михайлова: Здесь много факторов и нюансов. Чуть проще музеям, для которых построены новые здания или проведена реконструкция, позволяющая учесть современные реалии. Да, для колясок необходимы широкие проезды, детям важно иметь возможности переключения (посмотреть-потрогать-подвигаться-полежать), а значит, в идеале, - игровые пространства. И такие музеи сегодня есть. В Москве это ГМЗ "Царицыно", Дарвиновский музей, Музей городского хозяйства. В Санкт-Петербурге - Детский центр "Новая ферма" ГМЗ "Петергоф". Большое детское пространство есть в Тюменском музейном объединении.

Часто инновации в музеях начинаются с энтузиазма отдельного сотрудника. Где-то понимание важности таких изменений сразу есть у руководителей. Ситуации очень разные… И, конечно, много ограничений. Некоторые музеи, например, расположены в зданиях бывших церквей, являются памятниками, что влияет на возможности внесения конструктивных изменений. Огромное значение имеет готовность музейных сотрудников принимать семейную аудиторию, решать ее проблемы, создавать комфортные условия. И это, безусловно, - двусторонний процесс, так как семья тоже должна понимать особенности музеев и относиться с уважением к существующим правилам.

Кстати

Анна, вы с коллегами проводите конкурс "Люди в музее. Настоящее и будущее" в поддержку музейных работников, почему вам кажется это важным?

Анна Михайлова: В музеях работают очень разные люди: я имею в виду и спектр профессий, и разнообразие характеров. Широко известны смотрители и экскурсоводы, однако это - вершина айсберга. И как раз о разнообразии людей, занимающихся сохранением культурного наследия, хочется поговорить с публикой. Наш конкурс, который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, не закончится награждением победителей. Они создадут передвижную выставку о музейщиках и о музейной профессии. Сам процесс создания выставки, я уверена, станет способом рефлексии и самопознания. Это важный разговор для нашего профессионального сообщества. Какое будущее мы прогнозируем? В музеях иное ощущение времени. Музеи работают с вечностью, и хотя и здесь в повседневной жизни есть место суете и спешке, хочется надеяться, что будущее непременно будет. Ведь именно мы создаем его прямо сейчас.