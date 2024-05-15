Родители рассказали, чему должна учить школа кроме основных предметов

Школа - это только уроки по основным предметам или что-то еще? Свое мнение на эту тему высказали родители учеников разного возраста в ходе опроса, который провели аналитики школы "Новый взгляд" и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Выяснилось: большая часть родителей - 60% - считают, что обучение должно выходить за рамки школьной программы и давать не только знания, но и важные навыки для будущей жизни.

Среди "мягких" навыков, которые родители считают необходимыми для своих детей, первые места занимают предпринимательские компетенции, например, коммуникация, эмоциональный интеллект и умение разрешать конфликты, аналитическое и критическое мышление.

Также в числе ключевых "мягких" навыков - умение учиться, работа в команде, креативность и лидерство.

Что касается так называемых "твердых" навыков, которые должна развивать школа, то с большим отрывом лидирует владение иностранными языками (68% родителей поставили его на первое место).

Также необходимым считают программирование и инженерные и ремесленные навыки. 44% родителей хотят, чтобы их дети умели работать руками, например, шить или столярничать. И, как по запросу, с нового учебного года в школах появится новый (а на самом деле уже знакомый старшему поколению) предмет "Труд", где как раз и будут учить шить, мастерить и готовить.

Также важным родители считают умение работать с текстом и математическое моделирование. Примерно пятая часть взрослых считает, что нужны навыки работы в графических редакторах и основы дизайна.

Подавляющее большинство родителей высказались за дополнительные занятия в школе, но уделять секциям и кружкам, по их мнению, надо от одного до трех часов в день, не больше.

Свыше половины родителей в целом довольны тем, как школы, где учатся их дети, дают ученикам дополнительные навыки. Но 39% все же считают, образовательные учреждения с этой задачей не справляются.

Зачем вообще нужны эти дополнительные навыки?

По мнению участников опроса, они дадут ребенку во взрослом возрасте возможность быстро учиться новому, адаптироваться к среде и находить общий язык с коллегами и партнерами. А еще - помогут сохранить психологическое здоровье, научат планировать свою жизнь и карьеру и поступать разумно.

Комментарии

Михаил Лебедев, замдиректора по средним и старшим классам школы "Новый взгляд":

- Результаты исследования показывают, что границы образования расширяются по мере взросления школьников. Но образовательный процесс начинается не с момента прихода детей в школу и не заканчивается, когда дети уходят домой. Процесс изучения, познания идет непрерывно, повсюду, в любом месте и в любое время.

Марина Дорохова, руководитель направления "Навыки и Карьера" hh.ru:

- Среди ключевых навыков по уровню востребованности на российском рынке труда отчетливо выделяются и набирают популярность следующие: навыки работы с IT-технологиями, аналитические способности и умение работать с данными, навыки решения проблем, коммуникаций и сотрудничества. Показательно, что и родители школьников считают их важными для своих детей и ждут их развития сразу в рамках школьного образования.