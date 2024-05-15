Евгений Миронов рассказал, как отвлечь детей от гаджетов

Евгений Миронов сегодня презентовал Московский детский фестиваль искусств "Небо", который пройдет 1 и 2 июня в Парке Горького. По словам актера, он придумал это грандиозное событие лишь с одной целью - оторвать детей от гаджетов.

"Как отец это говорю, мы хотели только одного, чтобы дети отвлеклись от гаджетов, но, чтобы отвлечь, нужно увлечь, - подчеркнул Миронов. - Мы придумали целую систему, и этим наш фестиваль отличается от других, потому что и архитектура, и музыка, и литература, и наука, и спорт все вовлекает участников в одно интерактивное действо".

Впервые фестиваль "Небо" прошел в прошлом году, тогда Парк Горького посетили более 70 тысяч человек, всего на нескольких площадках тогда было организовано более 70 событий. В этом году все будет куда масштабнее. Как пошутил Миронов: "В пору построить в парке гостиницу, как в "Диснейленде", чтобы дети с родителями не тратили время на дорогу до фестиваля".

Организаторы фестиваля также хотят, чтобы за эти два дня дети не только поняли, чем они будут заниматься все лето, но и, возможно, определились с выбором профессии. Им в этом помогут образовательные игры, интеллектуальные программы, мастер-классы.

Но все же это фестиваль искусств, и поэтому главными действующими лицами будут художники, писатели, музыканты и, разумеется, актеры.

"Двадцать пять драматических театров Москвы и не только, четыре оркестра, один из Венесуэлы, многие другие коллективы подготовили спектакли и концерты в разных жанрах, в том числе бродилки по парку, все это в основном будут премьеры", - рассказал худрук фестиваля Евгений Миронов.

Известно, что на фестивале вновь прозвучит симфоническая сказка "Пятя и волк" с участием Евгения Миронова и Ирины Пеговой, их сопроводит Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина.

Театр на Таганке покажет сказку Александра Пушкина "О мертвой царевне и семи богатырях". В качестве чтецов выступят Ирина Апексимова и Павел Комаров, а музыку Чайковского и Вивальди исполнит ансамбль солистов "Эрмитаж" под управлением Ильи Норштейна.

Еще из ярких событий фестиваля "Небо": интерактивный спектакль от "Геликон-оперы" "Пой, ты оперный герой" и шоу-сказка Театра Моссовета "Бременские музыканты" в постановке Евгения Марчелли.

Впервые на фестивале "Небо" и впервые в этом веке в Парке Горького зрители и участники объединятся в театральное шествие - у этого события есть все шансы стать красивой московской традицией.

"Еще в 1934 году первый директор Бетти Глан именно на территории Парка Горького проводила красочный карнавал, и, по свидетельствам очевидцев, это были одни из самых ярких и увлекательных действ, которые вообще были в парке в то время", - рассказала на презентации "Неба" нынешний директор парка Елена Лупина.

Пока участники репетируют, а гости ждут публикации полной афиши, организаторы строят планы на следующий год. По словам Евгения Миронова, третий детский фестиваль искусств "Небо" вполне может стать международным: "Ведь интересно же увидеть, что делают для детей в других странах?"