Что делать при появлении аллергии у ребенка

Аллергия у детей – это достаточно распространенная проблема, но не все родители знают, как распознать ее признаки и что делать в случае проявления аллергической реакции. Как действовать, если вы заметили аллергические симптомы, рассказала «ФедералПресс» педиатр и детский эндокринолог Юлия Орлова.

© Unsplash

Аллергические реакции бывают двух типов – немедленного и замедленного.

«Аллергические реакции немедленного типа – это «съел и увидел, что съел» или «укусила оса, и не узнал свое лицо в зеркале», то есть она проявляется сразу после контакта с аллергеном или в течение нескольких часов», – объясняет эксперт.

Такая реакция очень опасна, ведь может возникнуть анафилактический шок или отек Квинке (ангиоотек). В такой ситуации помощь должна быть оказана незамедлительно, ведь ребенок может погибнуть. Юлия Орлова подчеркивает, что нужно обязательно вызвать скорую помощь.

Реакции замедленного типа развиваются постепенно – «раз съел, два съел, а на третий высыпало», рассказывает врач. Чтобы распознать появление аллергии у ребенка, нужно обращать внимание на следующие признаки:

Кожные проявления: одним из наиболее распространенных признаков в детском возрасте являются различные кожные высыпания, покраснения, сухость;

Проблемы с дыханием: чихание, заложенность носа, кашель или одышка после контакта с возможным аллергеном;

Проблемы с пищеварением: рвота, понос, боли в животе после приема определенных продуктов, а также отек языка или гортани;

Глазные симптомы: покраснение, слезотечение, зуд.

Если вы заметили аллергическую реакцию у ребенка, то действовать нужно следующим образом:

Обеспечить ребенка достаточным количеством воды;

Дать ему антигистаминные препараты по рекомендации врача, если реакция умеренная;

Дать ребенку сорбенты при пищевых симптомах;

В случае ярко выраженной реакции немедленно обратитесь к врачу или вызовите скорую помощь;

Заранее готовьтесь к весенне-летнему сезону: если у ребенка были замечены признаки возможной аллергии на пыльцу, сходите на консультацию к аллергологу зимой и проведите обследование;

Определите аллерген: проанализируйте, что могло вызвать реакцию, чтобы исключить контакт с этим веществом в будущем.

Также эксперт напоминает, что мед, орехи, грибы, цитрусовые, морепродукты, красная рыба, икра, яичный белок и соя являются высокоаллергичными для детей первого года жизни.

Ранее сообщалось, что зуд и шелушение кожи головы могут быть следствием дефицита определенных витаминов. Также причиной может оказаться стресс, аллергия на шампунь или другие уходовые средства.