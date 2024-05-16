Нарколог объяснил, чем опасны энергетики для детей

Энергетические напитки вызывают у детей зависимость, а их регулярное употребление приводит не только к ухудшению здоровья, но и проблемам с управлением своими эмоциями. Как сообщает «Звезда», такое мнение выразил психиатр-нарколог Василий Шуров.

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По его словам, в 100 граммах продукта содержится столько же кофеина, сколько в одной чашке кофе. При этом ребенок может выпить до двух банок, что приводит к тахикардии, головокружению и дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, энергетики разрушают нервную систему подростка — содержащиеся в напитке витамины накапливаются в организме до токсических доз. В конечном счете дети перестают справляться даже с обычным стрессом.

«Мозгу нравится сахар. Мы формируем зависимость. Устал, не в настроении — выпей энергетик. Человек не учится преодолевать стресс, правильно отдыхать, выдерживать нагрузку», — сказал Шуров.

Вместе с тем энергетические напитки могут усугублять влияние других негативных факторов. В частности, ребенок может пить тоники ради того, чтобы всю ночь не спать и играть в онлайн-игры. В таком случае возможны любые варианты негативных последствий, вплоть до обращения к специалисту.

«Возникает либо нарушение координации, либо даже дереализация, и приходится обращаться к психиатру. Потому что родители не могут понять. Утром надо идти в школу, а ребенок под энергетиками, всю ночь играл и не узнает родную семью», — добавил нарколог.

Напомним, что депутаты Госдумы РФ внесли на рассмотрение законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Как отмечал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, каждый четвертый россиянин употребляет тонизирующие напитки, а среди молодежи от 18 до 24 лет — каждый второй.