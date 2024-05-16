Как правильно вводить прикорм. Инструкция для родителей

Врачи: цель прикорма не накормить, а познакомить с продуктом. Прикорм — это всегда волнительный и ответственный момент, так как хочется и не убить интерес к новой еде у малыша, и не нарваться на аллергию. Плюс есть риск, что грудничок подавится. Существует и куча других нюансов. Специалисты клиники DocDeti рассказали, как правильно организовать прикорм и избежать лишних хлопот.

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В каких условиях должен есть ребёнок

Врачи отметили, что во время еды ребёнок всегда должен находиться под контролем взрослого. Малыш в любой момент может взять в рот слишком много и подавиться. Тем более, что совместный приём пищи, как считается, помогает формировать правильные пищевые привычки и пищевой интерес.

Плюс малыш должен к началу прикорма уже уверенно держать голову и сидеть. Кормить его можно только, когда он находится в вертикальном положении. Опять же, это нужно из соображений безопасности.

Чтобы кроха не подавилась, приучайте её не прыгать по время еды, учиться откусывать и жевать.

Но на всякий случай отработайте приём Геймлиха при удушье и сердечно-лёгочную реанимацию.

В каком виде давать еду

Чтобы ребёнок не подавился, еда должна быть мягкой и легко разминаться рукой. Никаких крупных кусочков. Овощи можно мелко порезать или протереть, мясо — разобрать на волокна или сделать пюре, орехи — перетереть в пасту, ягоды — разрезать на четвертинки.

Не стоит отказываться от кусочков и кормить малыша только пюре, просто они должны быть мягкими и мелкими. Более крупную и твёрдую пищу желательно вводить в 2−3 года, когда прорежутся жевательные зубы.

Ещё не забывайте тщательно мыть продукты перед тем, как давать их ребёнку, уточнили эксперты.

Что лучше не давать ребёнку

Малышам до 1 года не стоит давать молоко животных и мёд. Употребление соли, сахара и соков тоже лучше по максимуму сократить. В целом детям до 5 лет не стоит давать:

Парное молоко;

Непастеризованные сыры;

Солёную и вяленую рыбу;

Непроваренные яйца.

А о том, почему не стоит кормить детей манной кашей, «Секрет» рассказал здесь.