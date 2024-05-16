Это простое правило поможет вам обезопасить ребенка от астмы и не только

А вы знали, что выхлопы от припаркованного автомобиля могут угрожать здоровью ребенка? По словам экспертов, они содержат оксиды азота, серы, аммиак и озон.

© Super.ru

«Люди начали обращать внимание на эти транспортные средства, которые просто стоят на месте и загрязняют окружающую среду. Тем временем, выхлопные газы попадают прямо в дыхательные пути и легкие», — отметил Индерпал Рандхава, руководитель детского легочного центра в Калифорнии, в беседе с Yahoo Life.

Впрочем, это не повод для панического страха.

«В небольших дозах они не представляют непосредственной опасности», — объяснила токсиколог Диана Калелло в беседе с изданием.

Но повод сократить воздействие выхлопа на организм, особенно детский, однозначно имеется.

«Известно, что все эти загрязняющие вещества вредны», — говорит она, отмечая, что они могут повышать риск развития респираторных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, аллергии и рака.

© unsplash

«Эти загрязняющие вещества могут повлиять на здоровье и развитие детей», — считает доктор Лина Му.

Специалисты советуют глушить двигатель родителям, которые забирают детей из школы на личном автомобиле.

«Плохое качество воздуха может повысить риск развития астмы, а легкие детей более подвержены повреждениям, чем легкие взрослых», — уверен педиатр Дэниел Ганджиан.

Тем не менее на водителя выхлоп на холостом ходу так же может оказывать негативное воздействие. Загрязняющие вещества могут попадать в автомобиль и рециркулироваться.