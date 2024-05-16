Когда начинать беспокоиться о задержке речевого развития ребенка

Задержка речевого развития (ЗРР) — это диагноз, который означает отставание в приобретении речевых навыков у детей от средневозрастных норм. Чаще всего, задержка речи понимается буквально: ребёнок либо совсем не говорит, хотя должен в силу возраста, либо говорит слишком мало и непонятно. И если не вовремя выявить и исправить данную задержку, то она может потянуть за собой довольно коварные последствия, которые отразятся как на школьной жизни, так и во взрослом возрасте. Об этом корреспонденты INC-News.ru поговорили с детским нейропсихологом и руководителем развивающего центра "Волшебные дети" Кристиной Прошаковой и нейропсихологом, нейрологопедом и автором запатентованной методики работы с метаболизмом и мозгом через тело NEURO-Трамплин Нарой Совковой.

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Что понимают под задержкой речи?

Задержка речевого развития означает отклонения в понимании речи ребенком, его способности произносить различные звуки, формировать слова, фразы или предложения соответственно его возрасту.

"Различия в речевом развитии могут быть обусловлены как возрастными, так и гендерными особенностями", — объясняет детский нейропсихолог и руководитель развивающего центра "Волшебные дети" Кристина Прошакова. .

За развитием речевого навыка следует наблюдать уже с первых месяцев ребенка. Речевой навык у него формируется задолго до того, как он скажет свои осознанные «мама» и «папа», и это свидетельствует об общем развитии малыша, его нервной системы. Например, к 1,5-2 месяцам должно появиться гуление, а к 4-5 месяцам — лепет. Первые слова в норме появляются к концу первого года жизни.

"Родителям следует обращать внимание не только на задержку речи как таковой, а и на сложности с коммуникацией в целом, отсутствие реакций на обращения, отсутствие жестов и мимики взамен слов", — отмечает нейрологопед Нара Совкова.

Задержка речи может сопровождаться другими нарушениями работы детского организма, например, частыми болезнями (отитами, синуситами, аденоидитами, ангинами, при которых воспалительные процессы сосредоточены вблизи головного мозга), проблемами с кровоснабжением, отставаниями физического развития (нарушениями координации, крупной и мелкой моторики).

Более тщательного наблюдения за развитием речи требуют случаи, когда в анамнезе у ребёнка есть травмы (включая внутриутробные и родовые), гипоксия, повышенное внутричерепное давление, генетические нарушения, болезни головного мозга, хронические инфекции, недоразвитость мускулов рта и лица, проблемы со структурой языка и нёба, психические расстройства.

Когда можно говорить о задержке речевого развития ребенка?

По мнению нейрологопеда Нары Совковой, задержку речевого развития специалисты могут диагностировать уже в 2 года, и это тот возраст, когда следует начать предпринимать активные действия, чтобы не упустить время для коррекции нарушения. Именно до 2 лет у ребёнка формируются зоны мозга, отвечающие за речь: зона Брока (воспроизведение речи) и зона Вернике (понимание речи).

Есть мнение, что дети могут «выровняться» до нормы к 2,5 годам, если при этом имеют большой пассивный словарь (набор слов и выражений, которые ребёнок понимает, хоть и не употребляет в речи) и нормальное развитие в других сферах. Однако, следует помнить: чем младше ребёнок, тем пластичнее его мозг, а значит и нарушения скорректировать легче.

После 4 лет есть опасность, что задержка речевого развития перерастёт в задержку психоречевого развития, потому что речь и психика тесно связаны. А к 7 годам и началу школы дети с задержкой речи зачастую приобретают ещё целый «букет» сопутствующих диагнозов: СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), дисграфию, дислексию — нарушение процессов восприятия чтения и письма, что негативно сказывается на процессе обучения.

К какому специалисту идти для диагностики задержки речевого развития?

Для диагностики задержки речевого развития следует обратиться к неврологу и сурдологу (для проверки слуха). Также, в зависимости от ситуации, можно посетить логопеда, психиатра, детского психолога или нейропсихолога, которые помогут и в диагностике, и в выборе метода коррекции и реабилитации.

Распространенные мифы и их опровержение

Существует миф, что нормально, если ребенок до 3 лет не разговаривает, и что достаточно просто подождать или чаще гулять на свежем воздухе. Такие советы часто основаны на устаревших представлениях и могут привести к упущению важного времени для коррекции речевых навыков. При первых признаках речевой задержки, сложностях с пониманием речи или отклонениях от норм развития следует немедленно обратиться за профессиональной помощью, а не ожидать самостоятельного улучшения.

Важность профессионального вмешательства

Часто родители могут замечать у своего ребенка кажущиеся признаки интеллекта, такие как "умные глазки" или хвалебные отзывы от бабушек и воспитателей. Однако эти наблюдения не должны отвлекать от необходимости профессиональной оценки и разработки плана коррекции речи. Речевые навыки — это критический аспект развития, который требует внимания независимо от других качеств ребенка.

Стратегия ожидания и активное наблюдение

В некоторых случаях специалисты могут рекомендовать стратегию ожидания, но это не означает пассивность. Такой подход должен быть четко согласован с логопедом, нейропсихологом и детским неврологом и включать активное наблюдение за развитием ребенка. Важно также создать стимулирующую образовательную среду дома, которая будет способствовать развитию речевых и когнитивных навыков. Это может включать в себя чтение книг, разговорные игры, пение песен и другие интерактивные действия, которые стимулируют речевое и общее развитие.

Проактивный подход к речевому развитию

Речевое развитие является ключевым аспектом общего развития ребенка и требует внимательного и проактивного подхода со стороны родителей и специалистов.