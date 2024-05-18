Психолог рассказал, как правильно хвалить детей и подростков

Необходимо точно обозначать, за что родитель поощряет своего ребёнка.

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Во время этого разговора нужен зрительный контакт. Такие советы дала в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Я расскажу, как правильно хвалить. Очень важно маркированное одобрение. Похвала и критика — это инструменты манипуляции. Когда мы кого-то хвалим, то человек чётко должен понять, за что его хвалят, то есть, если вы хвалите ребёнка или подростка, то вы должны сказать, что я хвалю тебя за конкретное действие или личностную черту. Например, «спасибо тебе за то, что ты всегда держишь слово». Второе правило — сообщение через «я», то есть должно присутствовать «я». Родитель смотрит на ребёнка и говорит: «Я очень горжусь тем, что…». Если ребёнок к вам пришёл, значит вы являетесь тем значимым взрослым, который будет его воспитывать. Третье правило — обязательно смотреть на объект похвалы, иначе это всё обесценивает. Это будет два разных восприятия и два разных выброса социальных гормонов. Четвёртое не всегда уместно, но подойти погладить по голове, прикоснуться в момент похвалы — это дополнительная стимуляция, в этот момент он запоминает, что идёт в правильном направлении. Это тот самый положительный якорь, который вызывает реакцию. Ещё одно очень важное — похвала должна быть в моменте. Нельзя так, что сейчас вы злитесь, поэтому похвалите потом, когда пройдёт неделя, — потом не работает».

Специалист отметила, что признаком зрелости считается умение человека хвалить себя самостоятельно за те достижения, которые помогают ему развиваться и двигаться вперёд.

Ранее психолог указала на неумение россиян гордиться собственными достижениями. Это обусловлено характером воспитания. Стоит «вырабатывать» навык восхищения собой, рассказала Елена Соловьёва.