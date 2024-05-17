Как распознать склонность к деструктивному поведению у подростков

Подростковый возраст у многих современных детей знаменуется тягой к агрессии, напускной недоброжелательности, хулиганству. Другими словами, как юноше, так и девушке может стать присущим деструктивное поведение. Как не допустить, чтобы оно вылилось в девиз по жизни в дальнейшем? На этот вопрос в эфире радио Sputnik ответила семейный психолог Ольга Латынцева.

Прежде всего, родители должны понимать, что как только появились первые признаки, нужно начинать действовать, так как на начальном этапе достучаться до человека проще и эффективнее, нежели тогда, когда такое поведение уже «укоренилось». Среди таких признаков – поверхностное и даже одобрительное отношение к вещам, которые в цивилизованном обществе порицаются (воровство, пьянство, драки, разгул).

«Бывает, что ребенок смеется над какими-то довольно серьезными вещами, проявляет ни с того ни с сего агрессивность. На это сразу нужно обратить внимание», - пояснила она. Также достаточно красноречивыми могут быть на первый взгляд безобидные изменения в поведении, которые затем усугубляются – например, ребенок становится крайне неряшливым, ходит в грязной одежде, но при этом настаивает, что это нормально.

По словам психолога, в группу риска чаще других попадают дети, родители которых в них не особо заинтересованы. «То есть если я как мама не создала со своим ребенком более или менее теплые доверительные отношения, то мой ребенок – в группе риска», - говорит Латынцева. Такой ребенок будет считать, что дома ему не рады, и попытается найти компанию, где почувствует свою значимость.