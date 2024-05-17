$90.92-0.3398.90+0.07
Почта

Психолог объяснила, как распознать склонность к деструктивному поведению у подростков

Подростковый возраст у многих современных детей знаменуется тягой к агрессии, напускной недоброжелательности, хулиганству. Другими словами, как юноше, так и девушке может стать присущим деструктивное поведение. Как не допустить, чтобы оно вылилось в девиз по жизни в дальнейшем? На этот вопрос в эфире радио Sputnik ответила семейный психолог Ольга Латынцева.

Как распознать склонность к деструктивному поведению у подростков
© Вести Подмосковья

Прежде всего, родители должны понимать, что как только появились первые признаки, нужно начинать действовать, так как на начальном этапе достучаться до человека проще и эффективнее, нежели тогда, когда такое поведение уже «укоренилось». Среди таких признаков – поверхностное и даже одобрительное отношение к вещам, которые в цивилизованном обществе порицаются (воровство, пьянство, драки, разгул).

«Бывает, что ребенок смеется над какими-то довольно серьезными вещами, проявляет ни с того ни с сего агрессивность. На это сразу нужно обратить внимание», - пояснила она. Также достаточно красноречивыми могут быть на первый взгляд безобидные изменения в поведении, которые затем усугубляются – например, ребенок становится крайне неряшливым, ходит в грязной одежде, но при этом настаивает, что это нормально.

По словам психолога, в группу риска чаще других попадают дети, родители которых в них не особо заинтересованы. «То есть если я как мама не создала со своим ребенком более или менее теплые доверительные отношения, то мой ребенок – в группе риска», - говорит Латынцева. Такой ребенок будет считать, что дома ему не рады, и попытается найти компанию, где почувствует свою значимость.