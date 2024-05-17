Психолог назвала способы настроить подростка на успешную сдачу экзаменов

Ежегодно в мае-июне старшеклассники испытывают сильный стресс: последний звонок, экзамены, ответственность за собственное будущее. И в это время для подростка особенно важна поддержка семьи.

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Москва 24 выяснила у экспертов, как помочь ребенку эмоционально подготовиться к непростому периоду.

Рутину в сторону

Родители должны помнить, что настроиться на позитивные мысли можно только в психологически комфортной обстановке. Поэтому перед экзаменами важно окружить подростка уютом, теплом и поддержкой, ведь подготовиться к продуктивной работе при постоянных упреках, нравоучениях и конфликтах с родителями ему будет очень сложно, рассказала Москве 24 психолог семейного центра "Преображение" Марина Волкова.

Нужно постараться в предэкзаменационный период освободить ребенка от рутины домашних дел. Обсуждайте с ним его успехи, трудности, переживания, возможные тревоги относительно будущего.

Очевидно, что главный страх школьников – провалить экзамен. Поэтому крайне важно заранее обговорить с подростком все возможные сценарии и предупредить, что вслед за плохими результатами не последует наказания, порекомендовала специалист.

"Проговорите вместе различные варианты, в том числе как будете действовать в случае не слишком удачных результатов. Однако общий настрой, который вы передаете подростку, обязательно должен быть позитивным. Дети будут это чувствовать, и вера в себя прибавит им сил, защитит от стресса", – объяснила она. "Расставляйте акценты правильно: "Экзамены – это очень важно, но если что-то пойдет не так – это не катастрофа, мы справимся".

Кроме того, Волкова посоветовала в этот период искать баланс между необходимостью дисциплинировать подростка и умением справляться с неудачами.

"Представьте, сколько испытаний впереди у вашего ребенка: сессии в университете, поиск работы, получение водительского удостоверения... С этой точки зрения гораздо важнее научить его справляться с трудностями, преодолевать их с высоко поднятой головой", – добавила психолог.

Помочь себе

Для родителей этот период тоже непростой, и чтобы качественно поддержать ребенка, им самим нужно уметь восстанавливаться и быстро снимать стресс, отметила Волкова. Как вариант, оперативно взять себя в руки и успокоиться поможет дыхательная гимнастика. Плюс практики в том, что ее можно провести в любом месте.

Необходимо сделать очень медленный вдох через нос, задержать дыхание и постепенно выдохнуть. И так несколько раз. Кроме того, поможет метод абстрагирования. Для этого психолог посоветовала взрослому представить место, где ему было очень хорошо, и как бы "побыть" там несколько минут, а потом снова возвращаться в реальность. Это поможет быстро успокоиться и привести мысли в порядок, заключила Волкова.

Если же самостоятельно справиться с навалившимся стрессом не получается, то помочь могут специалисты семейных центров. На индивидуальных и групповых консультациях, а также тренингах и развивающих занятиях психологи учат поддерживать друг друга, помогают стать увереннее в себе и пройти через все испытания. Для поддержки московских семей работают 19 городских организаций помощи родителям с детьми, из них 16 – семейные центры. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов. Узнать больше об их работе можно на портале "Мой семейный центр".

Помимо этого, в Москве началась серия бесплатных открытых лекций, целью которых является поддержка выпускников при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. В мероприятиях участвуют известные психологи и ученые.

Не всегда ребята могут справиться с волнением и стрессом, и, чтобы помочь им, мы организовали городской психологический лекторий. Он будет проходить до конца мая на современных площадках – Воробьевы горы, "Винзавод" и парк "Зарядье", – Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития.

По словам Раковой, на эти лекции были приглашены специалисты, которые пользуются популярностью у школьников и вместе с тем обладают высокой квалификацией и опытом. Они расскажут выпускникам о способах борьбы со стрессом, методах улучшения концентрации, продуктивного распределения времени и тренировки памяти.