Какие вейпы чаще всего курят подростки

Молодёжь чаще выбирает вейпы со вкусом фруктов и десертов. Такие данные получили исследователи из Школы общественного здравоохранения Имперского колледжа Лондона, пишет Independent.

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Вейп-компании используют социальные сети для продвижения своей продукции, что может стимулировать употребление сигарет и электронных сигарет среди молодёжи. Они отметили, что добровольные кодексы вряд ли будут эффективны, и предложили рассмотреть запрет на материалы, пропагандирующие такие продукты.

Доктор Амрит Каур Пурба из Оксфордского института Интернета подчеркнул, необходимо учитывать индивидуальные характеристики молодых курильщиков, такие как склонность к риску и стиль воспитания, и призвал к будущим исследованиям, которые должны учитывать эти сложности. Доктор Грэм Уиллер из Имперского колледжа Лондона отметил, что необходимо учитывать возраст и наличие курящих родителей.

Согласно ежегодному опросу организации «Действия по борьбе с курением и здоровьем» (Ash), 7,6% детей в возрасте от 11 до 17 лет в Великобритании курят. Это больше, чем в предыдущие годы. Около 29% подростков знают о рекламе вейпов в Интернете.

Правительство России намерено запретить ароматизированные жидкости для вейпов.