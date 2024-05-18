$90.99+0.0698.78-0.12
Почта

ЕГЭ по русскому языку в 2024 году: что нужно знать об экзамене

28 мая выпускники будут сдавать самый массовый экзамен - ЕГЭ по русскому языку. Рассказываем, как сдать ЕГЭ хотя бы на минимальный балл, какие задания смогут сделать только самые сильные ученики, что надо обязательно написать в сочинении - даем план и клише.

ЕГЭ по русскому языку в 2024 году. Что нужно знать об экзамене
© Российская газета

Когда сдают ЕГЭ по русскому языку

  1. Основной период, когда ЕГЭ сдает самая большая часть выпускников: 28 мая;
  2. Резервные дни, когда ЕГЭ по русскому могут сдать те, кто по уважительным причинам не смог прийти на экзамен в основной период или не смог завершить экзамен по уважительным причинам: 17 июня, 21 июня;
  3. Дни пересдачи ЕГЭ по русскому языку: 4 июля (если вы идете на пересдачу, то предыдущий результат ЕГЭ обнуляется, даже если он был выше). Чтобы пересдать экзамен, надо подать заявление с 26 июня по 1 июля включительно;
  4. Дополнительный период (для двоечников, чтобы они имели шанс получить аттестат): 4 сентября, 23 сентября.

ЕГЭ по русскому: основные изменения в 2024 году

  1. Изменились задания 13 и 14 - ссли коротко, они стали сложнее. В задании 13, например, надо указать варианты ответов, где НЕ со словом пишется раздельно. Раньше предлагался только один правильный ответ, который и надо было найти;
  2. Иначе будут оцениваться задания 8 и 26. Задание 8 "подешевело", раньше за него можно было получить 3 балла, сейчас только 2. Строже будет оцениваться задание 26;
  3. Иначе сформулировано задание 27. Примеры - иллюстрации к проблеме, которую комментирует ученик, будут обязательной частью пояснений;
  4. Изменились критерии оценивания задания 27, это сочинение. Например, для проверки орфографии больше нет понятия "однотипные ошибки". Каждая будет считаться за отдельную;
  5. Минимальный первичный балл изменен с 54 до 50 баллов. За задания первой части с кратким ответом можно получить 29 первичных баллов, за задание второй части (сочинение) - 21 балл.

Продолжительность ЕГЭ по русскому

На экзамен отводится 210 минут, это 3 часа 30 минут.

Сколько заданий в ЕГЭ по русскому языку

В ЕГЭ 27 заданий. Одно - с развернутым ответом - это сочинение, все остальные - с кратким.

Первичные и тестовые баллы - в чем разница, шкала перевода

Задания ЕГЭ по русскому языку с кратким ответом оцениваются в 1, 2 или 3 первичных балла (за задание 8 можно набрать 2 балла, за задание 26 - 3 балла, остальные вопросы - по 1 баллу). Максимум за первую часть - 29 первичных баллов.

За сочинение - максимум 21 первичный балл. За всю работу можно получить максимум 50 баллов. Затем эти баллы переводятся в 100-балльную шкалу. Условно, 100 баллов - 100 процентов. Вес каждого выполненного задания в 100-балльной шкале высчитывается по математической модели, которая учитывает множество факторов.

Шкала перевода первичных баллов в тестовые:

  • 10 -> 24;
  • 15 -> 36;
  • 20 -> 43;
  • 25 -> 51;
  • 30 -> 58;
  • 35 -> 66;
  • 40 -> 73;
  • 45 -> 86;
  • 50 -> 100.

Средний тестовый балл в 2023 году

Минимальные баллы для аттестата - 24 тестовых балла (это 10 первичных баллов).

Минимальные баллы для подачи документов в вуз:

  • 36 тестовых баллов (это 15 первичных баллов);
  • в вузы Минобрнауки - 40 баллов;
  • в вузы Минздрава - 36 и выше.

Минимальные баллы для аттестата и подачи документов в вуз

Минимальные баллы для аттестата - 24 тестовых балла (это 10 первичных баллов).

Минимальные баллы для подачи документов в вуз:

36 тестовых баллов (это 15 первичных баллов);в вузы Минобрнауки - 40 баллов;в вузы Минздрава - 36 и выше.

Варианты заданий от ФИПИ

  1. Выпиши слово, в котором на месте пропуска пишется буква И: знач…мый, блещ…шь, утеша…мый, маж…шь, выруч…нный.
  2. Выпиши слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е: эмал…вый, бессонн…ца, податл…вый, удоста…ваться, виновн…к.
  3. Расставьте знаки препинания в предложениях:
  4. "Сегодня в литературе по мнению критиков резко меняется тип писателя и тип читателя. Воспитательная миссия литературы по-видимому уходит в прошлое".
  5. "Я окончательно убедился в том что заблудился совершенно и пошел наугад туда где бесконечно тянулись поля"

Самые трудные задания ЕГЭ по русскому (процент выполнения меньше 60)

  • Задание 4 - постановка ударения. Вот шесть коварных слов, в которых ученики чаще всего делают ошибки: ногтей, кремень, газопровод, сосредоточение, пломбировать, послала;
  • Задание 12 - правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий и деепричастий. Вот пять самых трудных слов - колеблешься, стрекочет, припорошит, рыщущие, хлещущие;
  • Задание 16 - на знаки препинания в предложениях.

Самые легкие задания ЕГЭ по русскому (процент выполнения больше 80)

Это задание 2 - проверяются способности употреблять слова в свойственном им значении.

Сочинение на ЕГЭ по русскому языку: что нужно знать

План сочинения ЕГЭ по русскому (задание 27)

  1. Проблема - хотя бы два предложения,
  2. Комментарий проблемы и два примера, анализируем смысловую связь,
  3. Обозначаем позицию автора,
  4. Высказываем собственное отношение,
  5. Заключение.

Проблемы сочинений ЕГЭ

  • Ложное и истинное понимание счастья.
  • Взаимоотношения отцов и детей.
  • Значение дружбы в жизни человека.
  • Родина в жизни человека.
  • Человека как часть природы.
  • Ответственность человека за свои поступки.
  • Борьба добра и зла.

Клише для сочинения ЕГЭ по русскому языку

  • Автор заставил меня задуматься над проблемой…
  • Эту проблему автор раскрывает на примере…
  • Автор отмечает, опирается, анализирует, убеждает читателя…
  • Оба этих примера доказывают, иллюстрируют главную мысль автора…
  • Автор придерживается четкой позиции…
  • Трудно не согласиться с автором…
  • Таким образом, делаем вывод…

Сколько ошибок можно сделать в сочинении, чтобы не получить ноль баллов

Сочинение проверяют эксперты по многим критериям. Для каждого критерия разработана своя шкала.

  • Орфография - не больше четырех ошибок (пять и выше оцениваются в 0 баллов).
  • Пунктуация - не больше четырех ошибок (пять и выше оцениваются в 0 баллов).
  • Грамматика - не больше двух ошибок (три и выше оцениваются в 0 баллов).
  • Речевые нормы - не больше трех ошибок (четыре и выше оцениваются в 0 баллов).
  • Этические нормы - недопустима даже одна ошибка.
  • Фактические ошибки - недопустима даже одна ошибка.

Как подготовиться к сочинению на ЕГЭ за два дня

Есть несколько произведений, которые реально прочитать за 1-2 дня, при этом они помогут написать сочинение практически на любую тему

Советы выпускникам: как сдать ЕГЭ по русскому

  1. Чтобы получить аттестат, требуется 10 первичных баллов (не путаем с тестовыми баллами, те, которые из стобалльной шкалы). Условно говоря, хотим сдать экзамен - выполняем хотя бы 10 заданий, за каждое из которых дается 1 первичный балл. Если сумели выполнить задание 8, получите за него сразу два балла, так что правильное выполнение заданий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 дадут нужный минимум.
  2. Обращаем особое внимание на задание 4, оно на орфоэпию - постановку правильного ударения. По данным ФИПИ, средний процент выполнения - всего 58. Если чувствуете, что дела совсем плохи, не трогаем это задание.
  3. Зубрим окончания слов: бухгалтерЫ, соусЫ, вафЕЛЬ, в полуторА (метрах), с трЕМЯСТАМИ (пассажирами). Это задание 7, где выпускники допускают много ошибок. И, как показал анализ работ 2023 года, именно в этих словах.
  4. Готовимся к заданию 10, где надо вставить пропущенную букву. Если с орфографией дела очень плохи, просто запоминаем слова: череСчур, иСковеркать, беСхозный, прЕнеприятный, прЕуспеть, постИндустриальный, безЫнициативный, взЫскать, карЬера, вЬюга. Скорее всего, в заданиях они вам встретятся.
  5. Готовимся к сочинению (27 задание) и запоминаем: "автор рассуждает не над проблемой, а О ПРОБЛЕМЕ". Не "вдохновление", а "ВДОХНОВЕНИЕ", не "разуумеется", а "РАЗУМЕЕТСЯ", не "четыре суток", а "ЧЕТВЕРО суток", не "величина природы", а "ВЕЛИЧИЕ природы". Это самые массовые ошибки на сочинении в ЕГЭ.

Перлы из ЕГЭ по русскому языку

  • "Раньше детство проходило без каких-либо навороченных вещей";
  • "Поездка по России - это моя лебединая песня";
  • "Затопили деревушку Матёру, стоявшую на горе Ангаре";
  • "Герасима окружающие не понимают, да и не хотят";
  • "Немого Герасима Татьяна забрала в город, потому что влюбилась. Ревнивая женщина в грубой форме приказала избавиться от собачонки, не считаясь с желанием возлюбленного";
  • "Школьные годы пропали не зря";
  • "Судя по тому, что говорит автор, я маньяк";
  • "Отец был человеком, к которому все стремились, ведь он остался в душе настоящим человеком";
  • "Нужно минимизировать ненужные потери";
  • "Зверобойный промысел - осознанный и необходимый поступок";
  • "Ростовы решили уплыть из Москвы, в которую входила армия Наполеона".
Дети