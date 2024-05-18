ЕГЭ по русскому языку в 2024 году: что нужно знать об экзамене

28 мая выпускники будут сдавать самый массовый экзамен - ЕГЭ по русскому языку. Рассказываем, как сдать ЕГЭ хотя бы на минимальный балл, какие задания смогут сделать только самые сильные ученики, что надо обязательно написать в сочинении - даем план и клише.

© Российская газета

Когда сдают ЕГЭ по русскому языку

Основной период, когда ЕГЭ сдает самая большая часть выпускников: 28 мая; Резервные дни, когда ЕГЭ по русскому могут сдать те, кто по уважительным причинам не смог прийти на экзамен в основной период или не смог завершить экзамен по уважительным причинам: 17 июня, 21 июня; Дни пересдачи ЕГЭ по русскому языку: 4 июля (если вы идете на пересдачу, то предыдущий результат ЕГЭ обнуляется, даже если он был выше). Чтобы пересдать экзамен, надо подать заявление с 26 июня по 1 июля включительно; Дополнительный период (для двоечников, чтобы они имели шанс получить аттестат): 4 сентября, 23 сентября.

ЕГЭ по русскому: основные изменения в 2024 году

Изменились задания 13 и 14 - ссли коротко, они стали сложнее. В задании 13, например, надо указать варианты ответов, где НЕ со словом пишется раздельно. Раньше предлагался только один правильный ответ, который и надо было найти; Иначе будут оцениваться задания 8 и 26. Задание 8 "подешевело", раньше за него можно было получить 3 балла, сейчас только 2. Строже будет оцениваться задание 26; Иначе сформулировано задание 27. Примеры - иллюстрации к проблеме, которую комментирует ученик, будут обязательной частью пояснений; Изменились критерии оценивания задания 27, это сочинение. Например, для проверки орфографии больше нет понятия "однотипные ошибки". Каждая будет считаться за отдельную; Минимальный первичный балл изменен с 54 до 50 баллов. За задания первой части с кратким ответом можно получить 29 первичных баллов, за задание второй части (сочинение) - 21 балл.

Продолжительность ЕГЭ по русскому

На экзамен отводится 210 минут, это 3 часа 30 минут.

Сколько заданий в ЕГЭ по русскому языку

В ЕГЭ 27 заданий. Одно - с развернутым ответом - это сочинение, все остальные - с кратким.

Первичные и тестовые баллы - в чем разница, шкала перевода

Задания ЕГЭ по русскому языку с кратким ответом оцениваются в 1, 2 или 3 первичных балла (за задание 8 можно набрать 2 балла, за задание 26 - 3 балла, остальные вопросы - по 1 баллу). Максимум за первую часть - 29 первичных баллов.

За сочинение - максимум 21 первичный балл. За всю работу можно получить максимум 50 баллов. Затем эти баллы переводятся в 100-балльную шкалу. Условно, 100 баллов - 100 процентов. Вес каждого выполненного задания в 100-балльной шкале высчитывается по математической модели, которая учитывает множество факторов.

Шкала перевода первичных баллов в тестовые:

10 -> 24;

15 -> 36;

20 -> 43;

25 -> 51;

30 -> 58;

35 -> 66;

40 -> 73;

45 -> 86;

50 -> 100.

Средний тестовый балл в 2023 году

Минимальные баллы для аттестата - 24 тестовых балла (это 10 первичных баллов).

Минимальные баллы для подачи документов в вуз:

36 тестовых баллов (это 15 первичных баллов);

в вузы Минобрнауки - 40 баллов;

в вузы Минздрава - 36 и выше.

Минимальные баллы для аттестата и подачи документов в вуз

Минимальные баллы для аттестата - 24 тестовых балла (это 10 первичных баллов).

Минимальные баллы для подачи документов в вуз:

36 тестовых баллов (это 15 первичных баллов);в вузы Минобрнауки - 40 баллов;в вузы Минздрава - 36 и выше.

Варианты заданий от ФИПИ

Выпиши слово, в котором на месте пропуска пишется буква И: знач…мый, блещ…шь, утеша…мый, маж…шь, выруч…нный. Выпиши слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е: эмал…вый, бессонн…ца, податл…вый, удоста…ваться, виновн…к. Расставьте знаки препинания в предложениях: "Сегодня в литературе по мнению критиков резко меняется тип писателя и тип читателя. Воспитательная миссия литературы по-видимому уходит в прошлое". "Я окончательно убедился в том что заблудился совершенно и пошел наугад туда где бесконечно тянулись поля"

Самые трудные задания ЕГЭ по русскому (процент выполнения меньше 60)

Задание 4 - постановка ударения. Вот шесть коварных слов, в которых ученики чаще всего делают ошибки: ногтей, кремень, газопровод, сосредоточение, пломбировать, послала;

Задание 12 - правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий и деепричастий. Вот пять самых трудных слов - колеблешься, стрекочет, припорошит, рыщущие, хлещущие;

Задание 16 - на знаки препинания в предложениях.

Самые легкие задания ЕГЭ по русскому (процент выполнения больше 80)

Это задание 2 - проверяются способности употреблять слова в свойственном им значении.

Сочинение на ЕГЭ по русскому языку: что нужно знать

План сочинения ЕГЭ по русскому (задание 27)

Проблема - хотя бы два предложения, Комментарий проблемы и два примера, анализируем смысловую связь, Обозначаем позицию автора, Высказываем собственное отношение, Заключение.

Проблемы сочинений ЕГЭ

Ложное и истинное понимание счастья.

Взаимоотношения отцов и детей.

Значение дружбы в жизни человека.

Родина в жизни человека.

Человека как часть природы.

Ответственность человека за свои поступки.

Борьба добра и зла.

Клише для сочинения ЕГЭ по русскому языку

Автор заставил меня задуматься над проблемой…

Эту проблему автор раскрывает на примере…

Автор отмечает, опирается, анализирует, убеждает читателя…

Оба этих примера доказывают, иллюстрируют главную мысль автора…

Автор придерживается четкой позиции…

Трудно не согласиться с автором…

Таким образом, делаем вывод…

Сколько ошибок можно сделать в сочинении, чтобы не получить ноль баллов

Сочинение проверяют эксперты по многим критериям. Для каждого критерия разработана своя шкала.

Орфография - не больше четырех ошибок (пять и выше оцениваются в 0 баллов).

Пунктуация - не больше четырех ошибок (пять и выше оцениваются в 0 баллов).

Грамматика - не больше двух ошибок (три и выше оцениваются в 0 баллов).

Речевые нормы - не больше трех ошибок (четыре и выше оцениваются в 0 баллов).

Этические нормы - недопустима даже одна ошибка.

Фактические ошибки - недопустима даже одна ошибка.

Как подготовиться к сочинению на ЕГЭ за два дня

Есть несколько произведений, которые реально прочитать за 1-2 дня, при этом они помогут написать сочинение практически на любую тему

Советы выпускникам: как сдать ЕГЭ по русскому

Чтобы получить аттестат, требуется 10 первичных баллов (не путаем с тестовыми баллами, те, которые из стобалльной шкалы). Условно говоря, хотим сдать экзамен - выполняем хотя бы 10 заданий, за каждое из которых дается 1 первичный балл. Если сумели выполнить задание 8, получите за него сразу два балла, так что правильное выполнение заданий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 дадут нужный минимум. Обращаем особое внимание на задание 4, оно на орфоэпию - постановку правильного ударения. По данным ФИПИ, средний процент выполнения - всего 58. Если чувствуете, что дела совсем плохи, не трогаем это задание. Зубрим окончания слов: бухгалтерЫ, соусЫ, вафЕЛЬ, в полуторА (метрах), с трЕМЯСТАМИ (пассажирами). Это задание 7, где выпускники допускают много ошибок. И, как показал анализ работ 2023 года, именно в этих словах. Готовимся к заданию 10, где надо вставить пропущенную букву. Если с орфографией дела очень плохи, просто запоминаем слова: череСчур, иСковеркать, беСхозный, прЕнеприятный, прЕуспеть, постИндустриальный, безЫнициативный, взЫскать, карЬера, вЬюга. Скорее всего, в заданиях они вам встретятся. Готовимся к сочинению (27 задание) и запоминаем: "автор рассуждает не над проблемой, а О ПРОБЛЕМЕ". Не "вдохновление", а "ВДОХНОВЕНИЕ", не "разуумеется", а "РАЗУМЕЕТСЯ", не "четыре суток", а "ЧЕТВЕРО суток", не "величина природы", а "ВЕЛИЧИЕ природы". Это самые массовые ошибки на сочинении в ЕГЭ.

Перлы из ЕГЭ по русскому языку