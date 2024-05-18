ЕГЭ по русскому языку в 2024 году: что нужно знать об экзамене
28 мая выпускники будут сдавать самый массовый экзамен - ЕГЭ по русскому языку. Рассказываем, как сдать ЕГЭ хотя бы на минимальный балл, какие задания смогут сделать только самые сильные ученики, что надо обязательно написать в сочинении - даем план и клише.
Когда сдают ЕГЭ по русскому языку
- Основной период, когда ЕГЭ сдает самая большая часть выпускников: 28 мая;
- Резервные дни, когда ЕГЭ по русскому могут сдать те, кто по уважительным причинам не смог прийти на экзамен в основной период или не смог завершить экзамен по уважительным причинам: 17 июня, 21 июня;
- Дни пересдачи ЕГЭ по русскому языку: 4 июля (если вы идете на пересдачу, то предыдущий результат ЕГЭ обнуляется, даже если он был выше). Чтобы пересдать экзамен, надо подать заявление с 26 июня по 1 июля включительно;
- Дополнительный период (для двоечников, чтобы они имели шанс получить аттестат): 4 сентября, 23 сентября.
ЕГЭ по русскому: основные изменения в 2024 году
- Изменились задания 13 и 14 - ссли коротко, они стали сложнее. В задании 13, например, надо указать варианты ответов, где НЕ со словом пишется раздельно. Раньше предлагался только один правильный ответ, который и надо было найти;
- Иначе будут оцениваться задания 8 и 26. Задание 8 "подешевело", раньше за него можно было получить 3 балла, сейчас только 2. Строже будет оцениваться задание 26;
- Иначе сформулировано задание 27. Примеры - иллюстрации к проблеме, которую комментирует ученик, будут обязательной частью пояснений;
- Изменились критерии оценивания задания 27, это сочинение. Например, для проверки орфографии больше нет понятия "однотипные ошибки". Каждая будет считаться за отдельную;
- Минимальный первичный балл изменен с 54 до 50 баллов. За задания первой части с кратким ответом можно получить 29 первичных баллов, за задание второй части (сочинение) - 21 балл.
Продолжительность ЕГЭ по русскому
На экзамен отводится 210 минут, это 3 часа 30 минут.
Сколько заданий в ЕГЭ по русскому языку
В ЕГЭ 27 заданий. Одно - с развернутым ответом - это сочинение, все остальные - с кратким.
Первичные и тестовые баллы - в чем разница, шкала перевода
Задания ЕГЭ по русскому языку с кратким ответом оцениваются в 1, 2 или 3 первичных балла (за задание 8 можно набрать 2 балла, за задание 26 - 3 балла, остальные вопросы - по 1 баллу). Максимум за первую часть - 29 первичных баллов.
За сочинение - максимум 21 первичный балл. За всю работу можно получить максимум 50 баллов. Затем эти баллы переводятся в 100-балльную шкалу. Условно, 100 баллов - 100 процентов. Вес каждого выполненного задания в 100-балльной шкале высчитывается по математической модели, которая учитывает множество факторов.
Шкала перевода первичных баллов в тестовые:
- 10 -> 24;
- 15 -> 36;
- 20 -> 43;
- 25 -> 51;
- 30 -> 58;
- 35 -> 66;
- 40 -> 73;
- 45 -> 86;
- 50 -> 100.
Средний тестовый балл в 2023 году
Минимальные баллы для аттестата - 24 тестовых балла (это 10 первичных баллов).
Минимальные баллы для подачи документов в вуз:
- 36 тестовых баллов (это 15 первичных баллов);
- в вузы Минобрнауки - 40 баллов;
- в вузы Минздрава - 36 и выше.
Минимальные баллы для аттестата и подачи документов в вуз
Минимальные баллы для аттестата - 24 тестовых балла (это 10 первичных баллов).
Минимальные баллы для подачи документов в вуз:
36 тестовых баллов (это 15 первичных баллов);в вузы Минобрнауки - 40 баллов;в вузы Минздрава - 36 и выше.
Варианты заданий от ФИПИ
- Выпиши слово, в котором на месте пропуска пишется буква И: знач…мый, блещ…шь, утеша…мый, маж…шь, выруч…нный.
- Выпиши слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е: эмал…вый, бессонн…ца, податл…вый, удоста…ваться, виновн…к.
- Расставьте знаки препинания в предложениях:
- "Сегодня в литературе по мнению критиков резко меняется тип писателя и тип читателя. Воспитательная миссия литературы по-видимому уходит в прошлое".
- "Я окончательно убедился в том что заблудился совершенно и пошел наугад туда где бесконечно тянулись поля"
Самые трудные задания ЕГЭ по русскому (процент выполнения меньше 60)
- Задание 4 - постановка ударения. Вот шесть коварных слов, в которых ученики чаще всего делают ошибки: ногтей, кремень, газопровод, сосредоточение, пломбировать, послала;
- Задание 12 - правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий и деепричастий. Вот пять самых трудных слов - колеблешься, стрекочет, припорошит, рыщущие, хлещущие;
- Задание 16 - на знаки препинания в предложениях.
Самые легкие задания ЕГЭ по русскому (процент выполнения больше 80)
Это задание 2 - проверяются способности употреблять слова в свойственном им значении.
Сочинение на ЕГЭ по русскому языку: что нужно знать
План сочинения ЕГЭ по русскому (задание 27)
- Проблема - хотя бы два предложения,
- Комментарий проблемы и два примера, анализируем смысловую связь,
- Обозначаем позицию автора,
- Высказываем собственное отношение,
- Заключение.
Проблемы сочинений ЕГЭ
- Ложное и истинное понимание счастья.
- Взаимоотношения отцов и детей.
- Значение дружбы в жизни человека.
- Родина в жизни человека.
- Человека как часть природы.
- Ответственность человека за свои поступки.
- Борьба добра и зла.
Клише для сочинения ЕГЭ по русскому языку
- Автор заставил меня задуматься над проблемой…
- Эту проблему автор раскрывает на примере…
- Автор отмечает, опирается, анализирует, убеждает читателя…
- Оба этих примера доказывают, иллюстрируют главную мысль автора…
- Автор придерживается четкой позиции…
- Трудно не согласиться с автором…
- Таким образом, делаем вывод…
Сколько ошибок можно сделать в сочинении, чтобы не получить ноль баллов
Сочинение проверяют эксперты по многим критериям. Для каждого критерия разработана своя шкала.
- Орфография - не больше четырех ошибок (пять и выше оцениваются в 0 баллов).
- Пунктуация - не больше четырех ошибок (пять и выше оцениваются в 0 баллов).
- Грамматика - не больше двух ошибок (три и выше оцениваются в 0 баллов).
- Речевые нормы - не больше трех ошибок (четыре и выше оцениваются в 0 баллов).
- Этические нормы - недопустима даже одна ошибка.
- Фактические ошибки - недопустима даже одна ошибка.
Как подготовиться к сочинению на ЕГЭ за два дня
Есть несколько произведений, которые реально прочитать за 1-2 дня, при этом они помогут написать сочинение практически на любую тему
Советы выпускникам: как сдать ЕГЭ по русскому
- Чтобы получить аттестат, требуется 10 первичных баллов (не путаем с тестовыми баллами, те, которые из стобалльной шкалы). Условно говоря, хотим сдать экзамен - выполняем хотя бы 10 заданий, за каждое из которых дается 1 первичный балл. Если сумели выполнить задание 8, получите за него сразу два балла, так что правильное выполнение заданий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 дадут нужный минимум.
- Обращаем особое внимание на задание 4, оно на орфоэпию - постановку правильного ударения. По данным ФИПИ, средний процент выполнения - всего 58. Если чувствуете, что дела совсем плохи, не трогаем это задание.
- Зубрим окончания слов: бухгалтерЫ, соусЫ, вафЕЛЬ, в полуторА (метрах), с трЕМЯСТАМИ (пассажирами). Это задание 7, где выпускники допускают много ошибок. И, как показал анализ работ 2023 года, именно в этих словах.
- Готовимся к заданию 10, где надо вставить пропущенную букву. Если с орфографией дела очень плохи, просто запоминаем слова: череСчур, иСковеркать, беСхозный, прЕнеприятный, прЕуспеть, постИндустриальный, безЫнициативный, взЫскать, карЬера, вЬюга. Скорее всего, в заданиях они вам встретятся.
- Готовимся к сочинению (27 задание) и запоминаем: "автор рассуждает не над проблемой, а О ПРОБЛЕМЕ". Не "вдохновление", а "ВДОХНОВЕНИЕ", не "разуумеется", а "РАЗУМЕЕТСЯ", не "четыре суток", а "ЧЕТВЕРО суток", не "величина природы", а "ВЕЛИЧИЕ природы". Это самые массовые ошибки на сочинении в ЕГЭ.
Перлы из ЕГЭ по русскому языку
- "Раньше детство проходило без каких-либо навороченных вещей";
- "Поездка по России - это моя лебединая песня";
- "Затопили деревушку Матёру, стоявшую на горе Ангаре";
- "Герасима окружающие не понимают, да и не хотят";
- "Немого Герасима Татьяна забрала в город, потому что влюбилась. Ревнивая женщина в грубой форме приказала избавиться от собачонки, не считаясь с желанием возлюбленного";
- "Школьные годы пропали не зря";
- "Судя по тому, что говорит автор, я маньяк";
- "Отец был человеком, к которому все стремились, ведь он остался в душе настоящим человеком";
- "Нужно минимизировать ненужные потери";
- "Зверобойный промысел - осознанный и необходимый поступок";
- "Ростовы решили уплыть из Москвы, в которую входила армия Наполеона".