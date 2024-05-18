Чем заняться за неделю до ЕГЭ, чтобы хорошо его сдать

Методист Мушта: в последнюю неделю перед ЕГЭ не стоит повторять весь учебник. 23 мая в России стартует основной период проведения единых госэкзаменов (ЕГЭ). Некоторые школьники думают, что лучше пройдут предстоящие испытания, если в последние дни ещё раз проштудируют всю программу. Тем самым они только усиливают стресс, а это не на пользу общему настрою. Вот как на самом деле стоит провести время перед ЕГЭ.

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23 мая в России стартует основной период проведения единых госэкзаменов (ЕГЭ). Некоторые школьники думают, что лучше пройдут предстоящие испытания, если в последние дни ещё раз проштудируют всю программу. Тем самым они только усиливают стресс, а это не на пользу общему настрою. Вот как на самом деле стоит провести время перед ЕГЭ.

Что делать перед ЕГЭ

Оставшуюся неделю стоит посвятить отдыху, посоветовал методист компании Maximum Education Артём Мушта. Главная цель на это время — расслабиться.

Вот что поможет:

Прогулки;

Спокойная музыка;

Встречи с друзьями;

Активные занятия спортом;

Правильное питание;

Полноценный сон.

Как успеть всё повторить за неделю до ЕГЭ

Заново штудировать все учебники не надо. Достаточно провести ревизию уже выученного:

Повторить основное из предмета;

Уделить внимание темам, которые вызывают сложности.

Повторить вообще всё за неделю — нереалистичная цель, которая может демотивировать, предупредил Мушта в беседе с «Газетой.Ru». А вот снизить уровень стресса и создать ощущение стабильности помогает распорядок дня и выделение времени на повторение.

Как правильно распределять время при подготовке к ЕГЭ

При планировании своего времени можно использовать квадрат Декарта. Это метод анализа и принятия решений, который позволяет рассмотреть проблему или ситуацию с четырёх разных сторон.

Нужно разделить лист на 4 сектора:

Важное обязательное;

Важное необязательное;

Неважное обязательное;

Неважное и необязательное.

Сначала поделите процесс подготовки на конкретные задачи, не забыв про время на отдых и занятия, не связанные с учёбой. Затем распределите задачи по секторам. Это позволит понять, с чего начинать и в каком порядке расставить задачи.