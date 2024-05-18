В Калуге произошел всплеск рождаемости

С 13 по 18 мая управление ЗАГС Калуги зарегистрировал 93 новорожденных, 41 девочку и 52 мальчика. Больше новорожденных за неделю в Калуге регистрировалось только в конце января. Тогда родилось 93 ребенка. На этот раз в управлении ЗАГС почему-то решили отойти от традиции, не назвав самые удивительные имена, которыми калужане наградили своих чад.

Свадеб за неделю было сыграно 34. Всего с начала года в Калуге было зарегистрировано 1426 новорожденных и 576 браков.