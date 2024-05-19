Российские школьники рассказали, как чувствуют себя перед ЕГЭ

Почти две трети — 65% — опрошенных 11-классников чувствуют умеренное волнение перед ЕГЭ. 19% — что не волнуются совсем. Лишь 16% респондентов ответили, что волнуются очень сильно. Такие данные следуют из результатов опроса, проведенного образовательной компанией MAXIMUM Education. «Газета.Ru» ознакомилась с его результатами.

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Больше половины респондентов (64%) ответили, что ощущают себя готовыми к экзамену, но признают, что для них есть сложные моменты. 27% ощущают себя полностью готовыми к ЕГЭ, а 9% ответили, что скорее не готовы.

Среди ошибок, которые школьники боятся допустить, респонденты указали страх допустить написать неправильный ответ из-за волнения (55%), а 18% боятся неправильно понять задание. Также школьники отмечали, что переживают из-за того, что им попадется сложный вариант или не хватит знаний и подготовки для успешной сдачи ЕГЭ.

36% респондентов заявили, что рассчитывают получить более, чем 70 баллов за каждый экзамен. Больше половины респондентов рассчитывают на 80+ баллов за каждый предмет.