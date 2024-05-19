Как помочь ребенку справиться с экзаменационным стрессом

Учебный год подходит к концу, и начинается пора экзаменов. Из-за этого каждый год в мае и июне старшеклассники испытывают сильный стресс. Как помочь ребенку справиться с этим трудным периодом, рассказала психолог Марина Волкова.

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«Проговорите вместе различные варианты, в том числе как будете действовать в случае не слишком удачных результатов. Однако общий настрой, который вы передаете подростку, обязательно должен быть позитивным. Дети будут это чувствовать, и вера в себя прибавит им сил», – объясняет эксперт.

Марина Волкова отмечает, что в предэкзаменационный период нужно освободить ребенка от домашних дел. Также важно обсуждать его успехи, переживания и возможные тревоги относительно будущего.

Самый большой страх детей – это провалить экзамен, подчеркивает психолог. Поэтому необходимо заверить ребенка в том, что такой результат – это нормально и никакого наказания за него не будет.

Важно, чтобы ребенок понимал, что «экзамены – это очень важно, но, если что-то пойдет не так, это не катастрофа». Такой подход поможет детям научиться справляться с трудностями, которые ждут их в будущем, пишет Life.ru.

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