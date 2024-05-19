Ребенок хочет котика или щеночка. Как понять, что он к этому готов

Многие родители хоть раз в жизни слышали от ребёнка фразу: «Я хочу собачку (или кошечку)!» Но далеко не все знают, как на это реагировать. Одни грозят абстрактной ответственностью и требуют нереалистичных обещаний, другие соглашаются на покупку, не вдаваясь в истинные причины детского желания. В итоге питомец нередко становится головной болью родителей — ребёнок оказывается не готов к новым обязанностям. Как проверить серьёзность его намерений и помочь принять осознанное решение? Об этом «Секрету» рассказала психолог Анастасия Фастунова.

© Unsplash

Обсудите истинные причины

Сначала важно обсудить с ребёнком его желание завести животное — откуда оно появилось?

Он увидел пи

томца у кого-то и хочет быть похожим на этого человека? Действительно ли он хочет о ком-то заботиться или это скорее стремление повысить статус среди сверстников?

Он не может справиться со скукой и думает, что с питомцем ему будет веселее?

Он бунтует и непоколебимым требованием завести любимца демонстрирует право на свои решения?

Он заинтересовался определённой породой из-за популярного фильма? Например, в 90-е все хотели «Бетховенов», а после «Маски» — джек-рассел-терьеров. Но эта история может принести немало разочарований: собака на экране и собака в реальной жизни могут не иметь ничего общего, кроме внешности.

Родителям необходимо внимательно понаблюдать и послушать, что говорит ребёнок о своём желании завести питомца.

В спокойной атмосфере спросите ребёнка, для чего он хочет завести домашнее животное. Если ему трудно объяснить причину, попросите представить и описать самый счастливый момент с животным или нарисовать себя с питомцем.

Если в рассказе или на рисунке ребёнок отразит, как он гуляет с животным, расчёсывает его или дрессирует, это говорит о том, что он понимает, чего хочет. В противном случае стоит задуматься, не является ли желание сиюминутным импульсом.

Честно расскажите о неприятном

Расскажите ребёнку, как изменится жизнь вашей семьи с появлением нового члена семьи. Вот о чём важно упомянуть.

Домашнему животному нужно уделять время и внимание.

Питомец — это живое существо, а не игрушка. Ему нужны определённые условия для жизни.

У животных есть чувства и эмоции.

Домашние животные не вечны.

Обсудите потребности животного: что нужно будет делать ежедневно и какие конкретные действия придётся выполнять.

Чёткий и подробный разговор о чувствах, уходе или даже физиологии питомца сработает куда лучше абстрактного запугивания «тебе придётся ухаживать за ним самому».

Когда родители угрожают фразами «с собакой нужно гулять каждый день в шесть утра» или «мы помогать не будем», детям приходится защищаться. В такие моменты они, конечно, скажут всё, что вы хотите услышать.

Поэтому разговор должен идти не в назидательном или категоричном тоне, а, наоборот, в формате обсуждения.

Например, можно задавать ребёнку такие вопросы.

Что делать, когда ты наигрался с питомцем? Ведь, в отличие от игрушки, его нельзя отложить в сторону, а он будет требовать внимания.

Что ты будешь чувствовать и как отреагируешь, если животное доставит хлопоты: съест любимую куклу или испортит обои в комнате?

Позвольте ребёнку сделать выводы самому.

И помните: ответственность за питомца в любом случае несут родители. Если вы хотите приучить ребёнка ухаживать за животным, эффективнее всего делать это постепенно. Так вы не напугаете малыша и не спровоцируете конфликт. Подробнее об этом расскажем ниже.

Поговорите с ребёнком откровенно: век домашних питомцев недолог. Собаки и кошки в среднем живут до 12–15 лет, но многие из них умирают ещё раньше из-за болезней и несчастных случаев.

Часто смерть домашнего животного становится первым опытом потери, с которым сталкивается ребёнок, и худшее решение родителей — подсадить в клетку нового хомячка, делая вид, что ничего не произошло.

«Котик уехал жить к бабушке на дачу», «собака убежала и захотела жить в лесу» — это неудачные способы обойти тяжёлый разговор.

Даже самые маленькие дети по настроению родителей чувствуют, что произошло нечто грустное. А ещё — что от них скрывают правду. Так тема смерти оказывается табуированной, а значит, намного более пугающей, чем могла бы.

Убедитесь в готовности ребёнка к питомцу

Вот что поможет убедиться в том, что ребёнок уже достаточно созрел для домашнего животного.

Попросите его собрать информацию об уходе за конкретным питомцем: чем лучше его кормить, какие прививки ему нужны, какие условия необходимо создать.

Внесите изменения в привычный график и понаблюдайте: допустим, пусть в течение месяца ребёнок будет заводить будильник на 20–30 минут раньше — это то время, которое он будет тратить на прогулку с собакой в будущем.

Если у вас есть знакомые с домашними животными, договоритесь, чтобы ребёнок помогал им выгуливать питомца, убирать за ним, кормить. Так он больше узнает об уходе (или вовсе откажется от идеи завести питомца).

Предложите вместе съездить в приют для животных в качестве волонтёров, помочь в уборке вольеров, уходе за животными или с их социализацией.

Вместе начните подготовку жилья к появлению питомца: уберите все провода и чётко следите за выключением из сети зарядных устройств и электроприборов, вынесите ядовитые комнатные растения, спрячьте химические моющие средства и т. д.

Только не забывайте, что мозг ребёнка ещё развивается. И вплоть до старшего подросткового возраста детям не хватает способности строить долговременные планы и оценивать риски. Для них естественно и нормально пообещать — и не сделать.

Поэтому при покупке питомца трезво оцените свои собственные возможности.

Готовы ли вы взять обязательства по уходу за животным на себя, если вдруг ребёнок передумает? Возможно, стоит посоветоваться с зоологами, чтобы выбрать питомца, с которым вы точно справитесь, — это необязательно должна быть собака или кошка.