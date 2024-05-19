100 баллов осилит отдохнувший: как настроиться на сдачу ЕГЭ
Москва уже готова к проведению Единого государственного экзамена, а вот готовы ли к испытаниям школьники — совсем другой вопрос. Знать материал мало — правильный настрой порой куда важнее. А вот как его достичь, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.
Основной период сдачи ЕГЭ в России пройдет с 23 мая по 1 июля. Осталось совсем ничего.
— Последняя неделя подготовки к выпускным экзаменам — непростой период как для самих школьников, так и для родителей, — рассказывает «ВМ» профессор кафедры научных основ экстремальной психологии МГППУ Марина Розенова. — Больше внимания уделяйте отдыху. Важно наладить режим, хорошо спать — 8–9 часов.
Кстати, в Москве сейчас организовывают бесплатные встречи с психологами, на которых эксперты рассказывают, как ребятам справляться со стрессом во время экзаменов. Подобное мероприятие пройдет 19 мая в центре современного искусства «Винзавод». Ну а для того чтобы эффективнее повторить «слабые места» в материале, существует несколько приемов.
Ответственность
Представьте себе, что информация, которую вам нужно запомнить, чрезвычайно ценная. Вспомним наших разведчиков, которым иногда нужно было в кратчайшие сроки вызубривать наизусть документы строгой секретности (а там были цифры, названия, направления и так далее). Но понимание ответственности за передачу ценной информации помогало им демонстрировать невероятные возможности памяти.
Правильная работа с информацией
Сначала читаем и осмысляем материал. Потом разделяем его на логические блоки. Затем последовательно работаем с каждым блоком: выделяем главные мысли, отбираем наиболее существенное, мысленно озаглавливаем каждую часть — для себя лично.
Эмоциональная вовлеченность
Если запомнить материал никак не получается, привлекайте «эмоциональные каналы». Информацию можно «протанцевать», «пропеть», продекламировать перед зеркалом и так далее. Основа этого приема — повышение уровня эмоциональной вовлеченности, связывание информации с эмоционально заряженными состояниями или действиями, задействование максимально возможных каналов психического восприятия активности — зрение, слух, обоняние, осязание.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна Васильева, член Ассоциации профессиональных психологов и психотерапевтов:
— Задача родителей в предэкзаменационный период — успокоиться самому и снизить стресс у ребенка. Фразы типа «Давай занимайся, отдыхать будешь потом!» и так далее — неприемлемы. Дети считывают нервозное состояние взрослых и сами психуют. Чаще думайте, какой ваш ребенок молодец и все у него получится. Такие установки благоприятно скажутся и на результатах ЕГЭ, и на отношениях в семье.