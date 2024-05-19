Психолог дала советы по поддержке детей перед экзаменами

Сертифицированный тренер PCM, психолог-консультант и коуч Анна Мусаханова рассказала, как поддержать детей в преддверии экзаменов.

«Универсальных советов немного, но они есть — необходимо высыпаться, придерживаться расписания, иметь здоровый баланс между работой и отдыхом», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, устойчивое позитивное состояние родителей — точка опоры для детей.

Также важно прояснить источник беспокойства ребёнка, придумать хорошие напутственные слова, использовать нужную мотивацию.

Кроме того, рекомендуется учитывать психологические потребности ребёнка.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как помочь школьникам подготовиться к ЕГЭ.