Гастроэнтеролог предупредила об опасности меда для детей

По словам врача-гастроэнтеролога Натальи Шульги, мед – это продукт, который благотворно сказывается на общем здоровье человека. Например, за счет содержания белков и жиров улучшает пищеварение, благотворно влияет на микробиом кишечника и в целом на иммунитет. Помимо прочего он обладает антисептическими свойствами, может быть полезен при некоторых заболеваниях ЖКТ.

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Однако детям мед стоит давать с осторожностью. В первую очередь, это связано с тем, что этот продукт является сильным аллергеном. Кроме того, он на 80% состоит из глюкозы и фруктозы.

Поэтому Шульга советует не давать мед детям младше года. При этом начинать надо с порции размером с половину чайной ложки.

«Малышам до 5 лет рекомендуется не более полутора чайных ложек в день, от 6 до 9 лет – не более трех чайных ложек, а ребятам от 10 лет можно давать до четырех чайных ложек меда в день», - отметила врач в разговоре с ТСН.

Перед употреблением меда стоит проверить ребенка на аллергическую реакцию, нанеся небольшое количество на кожу и дождавшись отсутствия покраснения или раздражения.

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