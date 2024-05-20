Ученые выяснили, как стресс во время беременности сказывается на IQ ребенка

Исследователи Университетской больницы Оденсе в Дании выяснили, что высокий уровень стресса у женщины в третьем триместре беременности может снизить интеллект будущего ребёнка. Для этого они оценили уровень стресса у беременных, а позже сравнили показатели с IQ их детей.

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Стресс во время беременности опасен – предупреждают врачи. Он сказывается на состоянии не только матери, но и ребёнка. В рамках исследования учёные измерили уровень кортизола (гормон, который вырабатывается в моменты стресса, высокого эмоционального и физического напряжения) и кортизоновой кислоты у 943 женщин, находящихся на позднем сроке беременности – рассказывает techinsider.ru.

Спустя семь лет после родов учёные проверили IQ их детей и сопоставили все полученные данные. Оказалось, что сыновья тех женщин, у которых в период беременности были зафиксированы высокие уровни кортизола, показали худшие результаты в тестах.

Однако, на девочек эта тенденция не распространялась. Результаты девочек, чьи мамы имели повышенный уровень гормона кортизона (связанного с кортизолом) во время беременности, имели, наоборот, результаты выше.

По мнению учёных, это можно объяснить так. Количество кортизола регулируется ферментом 11-бета-гидроксистероиддегидрогеназа 2 типа (11β-HSD2). Он преобразует гормон в неактивную форму, кортизон, эффективно смягчая его воздействие на развивающегося в утробе ребенка. Результаты показывают, что девочки могут быть более защищены активностью плацентарного 11beta-HSD2, тогда как мальчики могут быть более уязвимы к внутриутробному воздействию физиологического кортизола матери.

Интересен и такой вывод исследования: у женщин, вынашивающих девочек, как правило, уровень гормона стресса выше чем у женщин, вынашивающих мальчиков.