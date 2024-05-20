Родителям назвали последствия гиперопеки над детьми во время ЕГЭ

Гиперопека родителей мешает детям подготовиться к ЕГЭ, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» клинический психолог Станислав Самбурский. По его словам, из-за чрезмерного контроля и заботы со стороны родителей у ребенка может опуститься самооценка, а также появиться зависимость от чужого мнения.

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Специалист отметил, что гиперопека может привести к безынициативности, невозможности справиться со стрессом и отсутствию критического мышления у ребенка. Все это осложняет процесс подготовки к экзаменам. Выпускникам нужна опора со стороны родителей, а не гиперопека и чрезмерный контроль.

"Вместо поддержки у выпускника в голове доминируют мысли: «не сдам ЕГЭ — жизнь окончена», «родители перестанут меня любить» и т. д. Иначе не получается, если все это время гиперопека не давала возможности набивать шишки на собственном опыте, проживать неудачи, находить силы идти дальше", — объяснил Самбурский.

Психолог добавил, что если ребенок не проживал стрессовые ситуации, на экзамене он может начать паниковать или впасть в ступор. Кроме того, в случае доминирующей гиперопеки дети не имеют собственного мнения и всегда ждут того, что им скажут взрослые. Чрезмерная забота о ребенке может привести к тому, что он не только не сможет сдать нормально ЕГЭ, но и в дальнейшем не сможет решать проблемы самостоятельно, заключил Самбурский.

Ранее психолог Самбурский рассказал, что гиперопека наносит серьезный вред развитию и психическому здоровью ребенка. По его словам, гиперопекающие родители стремятся защитить ребенка от всех опасностей и трудностей, из-за чего постоянно вмешиваются в его дела, принимают за него решения и критикуют каждый шаг.