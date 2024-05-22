BMW представила 20-й юбилейный Art Car для участия в гонке 24 часа Ле-Мана

<p>На этот раз украшение гоночного автомобиля <strong>BMW M Hybrid V8</strong> было поручено американской художнице <strong>Джули</strong> <strong>Мехрету</strong>. Этот автомобиль будет соревноваться в обновленном классе гиперкаров Ле-Мана 15 и 16 июня 2024 года, стремясь к общей победе.</p><p>Как пишет <a href="https://speedme.ru/posts/id-66301-bmw-art-car-dlja-le-mana-shedevr-dzhuli-mehretu-na-gonochnom-v8?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU</a>, проект <strong>Art</strong> <strong>Car </strong>от BMW — это уникальное сочетание миров искусства и автомобильных гонок, в котором за годы его существования приняли участие такие именитые художники, как Энди Уорхол, Роберт Раушенберг, Дэвид Хокни и Джефф Кунс. Последний автомобиль в этой серии был <strong>8-Series Gran Coupe</strong>, созданный Джеффом Кунсом.</p><p>Автомобиль будет представлен в центре Помпиду в Париже, после чего отправится на мероприятие <strong>Villa d’Este 2024</strong>, которое состоится на берегу озера Комо в Италии. После этого модель будет подготовлена к участию <strong>в гонке в Ле-Мане,</strong> где она будет конкурировать с такими командами, как <strong>Ferrari, Porsche, Toyota</strong> и другими за общую победу.</p>