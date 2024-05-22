$90.19-0.2297.90-0.40
Почта

BMW представила 20-й юбилейный Art Car для участия в гонке 24 часа Ле-Мана

<p>На&nbsp;этот раз украшение гоночного автомобиля <strong>BMW M&nbsp;Hybrid V8</strong>&nbsp;было поручено американской художнице <strong>Джули</strong> <strong>Мехрету</strong>. Этот автомобиль будет соревноваться в&nbsp;обновленном классе гиперкаров Ле-Мана 15&nbsp;и&nbsp;16&nbsp;июня 2024&nbsp;года, стремясь к&nbsp;общей победе.</p><p>Как пишет <a href="https://speedme.ru/posts/id-66301-bmw-art-car-dlja-le-mana-shedevr-dzhuli-mehretu-na-gonochnom-v8?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU</a>, проект <strong>Art</strong> <strong>Car </strong>от&nbsp;BMW&nbsp;&mdash; это уникальное сочетание миров искусства и&nbsp;автомобильных гонок, в&nbsp;котором за&nbsp;годы его существования приняли участие такие именитые художники, как Энди Уорхол, Роберт Раушенберг, Дэвид Хокни и&nbsp;Джефф Кунс. Последний автомобиль в&nbsp;этой серии был <strong>8-Series Gran Coupe</strong>, созданный Джеффом Кунсом.</p><p>Автомобиль будет представлен в&nbsp;центре Помпиду в&nbsp;Париже, после чего отправится на&nbsp;мероприятие <strong>Villa d&rsquo;Este 2024</strong>, которое состоится на&nbsp;берегу озера Комо в&nbsp;Италии. После этого модель будет подготовлена к&nbsp;участию <strong>в&nbsp;гонке в&nbsp;Ле-Мане,</strong> где она будет конкурировать с&nbsp;такими командами, как <strong>Ferrari, Porsche, Toyota</strong> и&nbsp;другими за&nbsp;общую победу.</p>

BMW представила 20-й юбилейный Art Car для участия в гонке 24 часа Ле-Мана
© Моя Москва.онлайн