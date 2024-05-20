Сладкие и соленые фабричные продукты повышают риск болезней сердца у детей

Ученые из Университета Ровира-и-Вирджили (Испания) установили, что повышенное потребление ультра-обработанных (фабричных) продуктов с высоким содержанием жиров, соли, сахара и углеводов повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета у детей в возрасте трех лет и старше. Результаты опубликованы в журнале Jama Network Open.

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В исследовании приняли участие 1500 детей в возрасте от трех до шести лет. Ученые попросили родителей испытуемых сообщить, какое количество ультра-обработанных продуктов дети обычно потребляют. К ультра-обработанной относится пища, произведенная в промышленных условиях с добавлением большого количества сахара, соли, жиров, искусственных красителей и консервантов. В число ультра-обработанных продуктов входит фастфуд, чипсы, замороженные обеды, сладкая газированная вода, мясные полуфабрикаты, сыры, пирожные и печенье.

Ученые обнаружили, что у детей, которые употребляли больше ультра-обработанной пищи, были более высокие показатели индекса массы тела (ИМТ), окружности талии и уровня жира в организме. Также у них была повышена концентрация глюкозы в крови.

Также выяснилось, что злоупотребление фастфудом, мороженым и жирной едой коррелировало со снижением уровня холестерина ЛПВП в крови детей. ЛПВП (липопротеины высокой плотности, переносящие холестерин) также известны как "хороший" холестерин, поскольку известно, что они помогают защитить здоровье сердца. Снижение уровня ЛПВП может повысить риск развития ишемической болезни сердца.

Исследователи отметили, что дополнительным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний у детей выступает лишний вес, появляющийся вследствие злоупотребления ультра-обработанной пищей.