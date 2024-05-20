Психолог рассказал, какую фразу нельзя говорить своим детям

Каждый, кто имел дело с детьми, знает, как тяжело порой убедить малыша соблюсти взрослые условности. Например, вам пора уходить с детской площадки, но ребенок может не понимать суть ограничений — он живет моментом, ему хорошо «здесь и сейчас». Часто родители устают спорить или вовсе не утруждают себя объяснениями и выбирают язык ультиматума. «Я ухожу без тебя!» — фраза, которую от взрослых можно услышать на каждой детской площадке.

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Психологи уверены, что подобное поведение родителей может иметь далеко идущие последствия. Делать вид, что вы уходите, — плохая идея. В силу возраста малыш может не понимать, что это блеф — и испытывает настоящий ужас.

«Стратегия действительно может сработать, потому что это пугает их, поэтому они реагируют и бегут, чтобы быть с родителями», — объяснила HuffPost детский психолог Това Кляйн.

Такие эпизоды могут подорвать веру подрастающего поколения, что их любят несмотря ни на что. Ребенок может прийти к выводу, что он плохой, не заслуживает любви и будет рано или поздно брошен собственными родителями. Это может привести к низкой самооценке, чувству стыда и убеждению, что любовь можно заслужить только подчинением, что в будущем может отразиться на взрослой жизни.