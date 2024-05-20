Эксперт предупредил о разных симптомах беременности

Небольшие кровянистые выделения могут оказаться признаком беременности, предупредила перинатальный психолог Марина Закиева. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что также тест на беременность стоит сделать при задержке менструации, чувствительности и болезненности груди, усталости и переменчивости настроения.

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"Есть женщины, которые не чувствуют никаких изменений в первые недели. Но особо внимательные могут отметить следующие признаки: задержка менструации, чувствительность и болезненность груди, усталость, переменчивость настроения, небольшие кровянистые выделения, буквально несколько капель", — пояснила эксперт.

По ее словам, партнер далеко не всегда может заметить какие-то перемены в самочувствии возлюбленной, если беременность была спонтанной. При этом психолог уточнила, что изменчивость настроения не всегда связана с «интересным» положением девушки. Закиева добавила, что утренняя тошнота также может не быть признаком беременности.

"Утренняя тошнота, которая считается явным признаком состоявшейся беременности, присутствует далеко не у каждой будущей мамы. Если же она есть, то, по статистике, будет проявляться именно в первые часы после пробуждения", — заключила психолог.

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской КБ Светлана Малиновская ранее предупредила, что передозировки витамином D повышают риск возникновения уродств плода у беременных. По ее словам, чрезмерное поступление данного вещества в организм чревато болезнями костей у новорожденных.