Что делать, если подросток пришел домой пьяным

Родителям остаётся только смириться: большая часть подростков рано или поздно попробуют спиртное. Для взрослого в такой ситуации важнее не предотвратить это, а правильно отреагировать, чтобы не потерять доверие ребёнка. Строгий контроль — однозначно провальный план. Вот как лучше поступить.

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Ребёнок вернулся домой пьяным: первая помощь

Выясните, какой алкоголь и в каком количестве выпил подросток, посоветовала психолог DocDeti Наталья Медведева. Проследите, чтобы ребёнок пил достаточно воды. Помогите подростку лечь спать и наблюдайте за его состоянием. Если опьянение сильное, может понадобиться помощь врачей.

Как реагировать, если подросток выпил

Серьёзный разговор стоит отложить до утра. Вот как вести беседу: - не поучайте и не оскорбляйте ребёнка; - оставайтесь на его стороне, даже если его поступок очень вас огорчил; - расскажите ребёнку о своих чувствах: «мне сложно видеть тебя пьяным», «я беспокоюсь» и т. д.; - обязательно дайте понять ребёнку, что вы в любой ситуации придёте ему на помощь.

Как говорить с подростком про алкоголь

Если ребёнок признался вам, что пробовал алкоголь, спросите, что именно он пил, как потом себя чувствовал и что думает по этому поводу. Можете поделиться своей позицией.

Важно научить ребёнка говорить «нет», когда ему предлагают выпить за компанию. Придумайте вместе с подростком, как можно аргументировать отказ. Например, «я плохо переношу алкоголь» или «побуду с вами, но выпью что-то безалкогольное» и т. п.

Объяснить ребёнку, почему вы так беспокоитесь из-за того, что он выпил алкоголь, поможет знание обо всех пагубных последствиях спиртного для организма. А их и правда немало.