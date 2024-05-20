Как сдать ЕГЭ без стресса

Кандидат психологических наук, мама семерых детей, автор книг и психологических игр провела лекцию о том, как экологично общаться перед экзаменами, чтобы ребенок без стресса смог пройти испытания.

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Около 1,5 тысячи московских старшеклассников и их родителей смогли пообщаться с известным психологом, многодетной мамой и писателем Ларисой Сурковой. На лекции «Как понять, принять и поддерживать друг друга во время ЕГЭ» спикер рассказала о том, как в предэкзаменационный период родителям и выпускникам не навредить, а помочь друг другу, как правильно общаться, слушать и слышать. Все озвученные Сурковой советы направлены на то, чтобы школьники успешно прошли итоговые испытания.

По мнению психолога, сегодняшние выпускники не так уж сильно отличаются от старшеклассников, оканчивавших школу 30 лет назад.

— Когда экзамен сдавали нынешние родители, градус эмоционального напряжения был не меньше. Нужно было общаться с комиссией, а сами экзамены сдавать дважды — сначала в школе, потом в вузе. Сегодня многое зависит от машинного подсчета, сложнее процедура сдачи экзамена. Но взросление — это всегда непросто, главное помнить, что на ЕГЭ нет врагов, относитесь к нему как к интересному квесту. Это позволит легче справиться с волнением в день сдачи, — заключила Лариса Суркова.

Психолог отметила, что крайне важно понимать свои эмоции, справляться с ними, уметь объяснить близким, что ты чувствуешь.

— Родителям и детям крайне важно слушать друг друга. Выделите время на общение: если вы задали вопрос, наберитесь терпения и дослушайте ответ до конца. Если вы старшеклассник и чувствуете, что вам нужна помощь, то самое простое — сказать об этом напрямую. Бывает, что подростку обратиться за поддержкой сложно. Прекрасный вариант в этом случае — написать родителям сообщение. Общение — лучший способ поддержать друг друга, — отметила психолог.

Лекция Ларисы Сурковой прошла в центре современного искусства «Винзавод». Ведущим стал участник высшей лиги КВН, телеведущий Стас Сырский, а в роли модератора выступил телеведущий, блогер, певец и продюсер Роман Каграманов.

На площадке работали специалисты Городского психолого-педагогического центра. Участники встречи узнавали их по специальной экипировке с надписями «Спокойно! Это просто экзамены», «Без стресса и тревоги». Психологи беседовали с посетителями лекции, отвечали на вопросы родителей и старшеклассников. За консультациями к экспертам обратились более сотни выпускников и их родителей.

Лекция Ларисы Суровой стала частью проекта «Лекторий московского школьника». Второй год его реализует Департамент образования и науки Москвы. Встречи известных психологов со школьниками проходят в формате живого общения на популярных у московских подростков площадках. Для тех, кто может приехать на очные лекции, организуют онлайн-трансляцию на портале «Школа.Москва» и в группе Департамента образования и науки в социальной сети «ВКонтакте». Там же можно будет посмотреть лекции в записи.

Ближайшая офлайн-лекция пройдет 26 мая, в 14:00 часов в амфитеатре парка «Зарядье». Спикером станет психолог Михаил Лабковский, он тоже поделится способами снизить уровень стресса перед экзаменами.

Проведение мероприятий психологической направленности для детей и взрослых способствует укреплению семейных отношений и повышению уровня самооценки и эффективности ребенка, а также соответствует целям проекта «Современное образование» национального проекта «Образование».