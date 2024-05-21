Семь ошибок родителей, из-за которых ребенок никогда не научится считать деньги

Финансовый эксперт Петрова: нельзя использовать деньги для наказания или поощрения ребёнка. Каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок научился ценить деньги и правильно с ними обращаться, а не погряз в кредитах и долгах из-за своих хотелок. Поэтому финансовое воспитание нужно начинать как можно раньше. «Секрет» спросил у финансового эксперта, какие ошибки, формирующие неправильное представление о деньгах, родители чаще всего совершают.

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Топ-7 ошибок в финансовом воспитании

Правильное финансовое воспитание ребёнка имеет огромное значение для его будущего. Однако зачастую родители допускают ошибки, которые формируют у детей неправильное представление о деньгах. Вот они:

1. Скрывать финансовую информацию

Многие родители считают, что детям не стоит знать об их доходах и расходах. Однако открытость в этом вопросе позволит ребёнку понять ценность денег и научиться управлять ими. Даже если ваши доходы сейчас не такие, как вам хотелось бы, следует честно говорить об этом своему наследнику. Он должен ориентироваться в бурном море финансов и понимать, каков ваш доход и какие вы можете позволить себе расходы в данный момент времени.

2. Не вовлекать ребёнка в финансовые решения

Совместное планирование покупок, составление бюджета и обсуждение финансовых целей помогут ребёнку приобрести ценные навыки. Особенно это важно, когда вы обсуждаете крупные приобретения. Ребёнок должен видеть, что его мнение важно, заодно он будет получать уроки того, как планируется семейный бюджет.

3. Потакать всем капризам

Если родители покупают ребёнку всё, что он захочет, он не научится ценить деньги и планировать расходы. Даже если у вас достаточно средств, чтобы купить ему целый магазин игрушек, вы не должны идти на поводу у ребёнка. Определите, к примеру, один день в месяц (в неделю, в полгода), когда вы готовы купить ему одну игрушку. Это позволит ему принять более взвешенное решение, ребёнок сможет сам определиться, что из целого списка ему важнее всего.

4. Использовать деньги для наказания или поощрения

Это может сформировать у ребёнка неправильные ассоциации с деньгами и их ролью в жизни. Поэтому какие-то незыблемые расходы — например, карманные деньги, должны всегда быть, вне зависимости от поведения вашего наследника.

5. Не учить ребёнка откладывать деньги

Навык сбережения очень важен, и его нужно прививать с раннего возраста. Купите красивую копилку, пусть он копит на какую-то игрушку, о которой мечтает, но стоимость которой непомерно высока.

6. Не подавать личный пример

Дети учатся на примере родителей, поэтому важно демонстрировать ответственное отношение к деньгам. Если вы сами периодически залезаете в долги или, к примеру, совершаете спонтанные покупки, то сложно требовать от ребёнка другого поведения.

7. Не обсуждать финансовые ошибки

Если вы всё-таки совершили подобные ошибки, то стоит сесть и поговорить с ребёнком, объяснить, что вы были неправы. Признавая и анализируя свои финансовые промахи, вы научите ребёнка извлекать уроки и не повторять их в будущем.