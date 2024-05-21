Детская косметика: что важно знать, как подбирать

Если у вас подрастает дочка, вы наверняка обнаруживали ее в разводах косметики на лице, когда она старательно делала макияж «как у мамы». И тогда вы решили, что пора купить для нее свои собственные крем, помаду и тени для глаз. Оставим в стороне этическую сторону вопроса — каждая мама сама решает, когда позволять дочери краситься — и расскажем, как правильно подбирать косметические средства.

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Различия между кожей детей и взрослых

Кожа младенцев и детей отличается от кожи взрослых. Основные различия, которые мы находим, следующие.

Более тонкая и менее упругая кожа

Структура эпидермиса ребенка кажется более рыхлой, чем у взрослых. Это означает меньшую упругость и большую легкость проникновения любых веществ.

Меньше пота и кожного сала

Потовые и сальные железы у детей также менее активны, чем у взрослых, что связано с развитием их эндокринной и нервной систем.

"Это влияет на терморегуляцию и выработку кожного сала. Поскольку дети хуже регулируют температуру тела, они более восприимчивы к тепловому удару по сравнению со взрослыми', — объясняет косметолог Ирина Волкова.

Более тонкий кожный барьер

«Липидный слой и его защитная кислотная мантия слабее у детей, что делает их более восприимчивыми к потере воды и проникновению вредных веществ, которые могут вызывать сухость и раздражение», — подчеркивает Ирина.

Более чувствительна к солнцу

Низкая пигментация в сочетании с более тонким кожным барьером делает дерму более чувствительной к ультрафиолету.

«Поэтому очень важно обеспечить увлажнение и защиту от солнца и других факторов окружающей среды, которые могут повредить их кожу», — утверждает косметолог.

Как выбрать косметические средства для детей

Итак, кожа детей отличается по толщине, созреванию и пигментации от кожи взрослых. Поэтому различные педиатрические и дерматологические ассоциации, регулирующие качество косметики, пришли к соглашению об идеальных свойствах средств для детей. Вот основные соображения, которые следует учитывать при выборе.

Правильная маркировка и упаковка

Должны быть четко указаны состав, необходимые и правильные инструкции по применению продукта, а дизайн упаковки должен способствовать минимизации загрязнения планеты.

Дерматологическое тестирование

«Рекомендуется, чтобы продукция была дерматологически протестирована. Например, если речь идет о средствах для купания младенцев или детей младшего возраста, важно, чтобы они прошли дерматологические и офтальмологические испытания, имели нейтральный или слабокислый pH (около 5,5) и желательно содержали увлажняющие и смягчающие вещества», — рассказывает Ирина.

Ароматизаторы и парфюмерия

В целом настоятельно рекомендуется, чтобы косметические средства для детей не содержали ароматизаторов и отдушек, чтобы избежать раздражения кожи.

«Если отдушки все же добавляются, они должны соответствовать нормативным гарантиям Международной ассоциации ароматов (IFRA). Консерванты могут быть натуральными или синтетическими, если их безопасность подтверждена документально. В настоящее время в Европе разрешено использовать консерванты, прошедшие экспертизу SCCNFP (Европейского научного комитета по косметической продукции) и одобренные для консервирования косметических продуктов», — подчеркивает Ирина.

Ищем эти аббревиатуры на упаковке!

Пользуйтесь солнцезащитным кремом даже зимой

Выбор ингредиентов в специальных солнцезащитных средствах для младенцев или детей должен быть очень тщательным из-за особенностей их кожи. Всегда рекомендуется проконсультироваться с медицинским работником, чтобы убедиться, например, в отсутствии потенциальной фоточувствительности. Общая рекомендация заключается в том, что младенцы в возрасте до 6 месяцев до 3 лет никогда не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Детский макияж

Можно ли отдать ребенку «на растерзание» свою косметичку? Конечно, нет. И вот почему.

Фирменная косметика — не всегда лучший выбор

Некоторые люди думают, что брендовая косметика означает высококачественную продукцию, но это не всегда так. Полагаться только на громкое имя может быть опасно для ваших детей, повышая вероятность возникновения различных аллергических реакций. Поэтому всегда проверяйте состав и качество продукции, а не полагайтесь на популярность марки.

«Чтобы избежать рисков, рекомендуется проверять, проводились ли испытания покупаемых товаров. Прежде чем покупать косметику, всегда проверяйте отчеты о лабораторных испытаниях, особенно если вы приобретаете средства для губ, щек и глаз. Благодаря этому вы можете быть уверены, что продукция, которой пользуются ваши дети, на 100% безопасна», — объясняет Ирина.

Никогда не покупайте косметику для взрослых

Взрослая косметика создана для взрослой кожи! Если ваш ребенок хочет попробовать косметику, купите ему нетоксичный набор для макияжа с пометкой Prim and Pure. Кроме того, взрослая косметика часто является водостойкой, в нее порой добавляют активные ингредиенты для зрелой кожи (те же пептиды). Поэтому, когда вы думаете о покупке косметики для своего ребенка, всегда выбирайте специально разработанную.

Избегайте косметики с истекшим сроком годности

Многие родители отдают свою просроченную косметику детям, чтобы они могли с ней поиграть. Но это может нанести большой вред коже. В детской косметике меньше консервантов и больше натуральных продуктов.