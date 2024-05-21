С нового учебного года в школах появится новое направление

С 1-го сентября в школах Вологодской области стартует аграрное дело. Оно появилось по инициативе врио Губернатора Георгия Филимонова. Программа получила название «Развитие агро-образования и создания лесных классов», которая является частью стратегии «Стратегия 2.0».

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«Региону необходимы подготовленные кадры, а новая программа поможет познакомить ребят с отраслями, заинтересовать и вырастить из них настоящих профессионалов» - говорит Георгий Филимонов, врио губернатора Вологодской области.

На начальном этапе проект будет реализован в тестовом формате: в 20 школах откроются 40 агроклассов, а в 15 учебных заведениях – 30 лесных классов.

В настоящее врем сельское хозяйство преподаётся лишь в нескольких школах региона, одной из которых является Присухонская школа.

Ученики агроклассов получают специализированное образование. Учебная программа включает как теоретические, так и практические занятия по агрономии, биологии и экологии, проекты, связанные с сельским хозяйством. Ученики ездят на слёты, посещают кружки робототехники и знакомятся с предприятиями сельского хозяйства.