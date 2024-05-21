Недавно родившая Катя Жужа столкнулась с серьезными осложнениями

18 мая звезда «Дома−2» Катя Жужа поделилась с поклонниками радостной новостью. Оказалось, что телеведущая вновь испытала радость материнства. Появившийся на свет малыш стал для знаменитости и ее мужа, автогонщика Артема Маркелова, третим по счету совместным ребенком. Супруги также воспитывают дочь Кати от первого брака.

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Сегодня Жужа вновь вышла на связь с фолловерами личного блога. Правда, на этот раз новости у телезвезды были не очень хорошие. Оказалось, что Катя собиралась выложить счастливые кадры с выписки, вот только состояние ее здоровья этого не позволило. Экс-участница «Дома−2» столкнулась с серьезными осложнениями после недавних родов.

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«Я просто не могу выйти к вам на связь. Я хотела показать вам нашу выписку, но у меня так болит грудь, что я просто теряю сознание от боли. Я выйду к вам на днях, как только все наладится», — обратилась Катя Жужа к своим поклонникам.

Спустя время звезда социальных сетей рассказала о своем недомогании более подробно. Катя Жужа призналась, что к ней пришло молоко, вот только кормить им малыша у нее пока не получается. Минувшей ночью телезвезде даже потребовалась помощь врача.