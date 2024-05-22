Pоспотребнадзор зафиксировал в России новый вариант коронавируса FLiRT

В России у пациента впервые выявили вариант коронавируса FLiRT, однако доминирующим штаммом по-прежнему является "омикрон". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

"Проводимый мониторинг позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты. Всего было 178 случаев новых вариантов FLiRT", - отметили в ведомстве.

Все варианты "флирта" не представляют значительной опасности, а доминирующим в РФ, как и во всём мире, остается "омикрон".

Ранее сообщалось, что FLiRT относится к семейству "омикрон" и летом может стать доминирующим вариантом по всему миру. Инфицированные данные штатом уже выявлены в разных странах, в том числе в США, Великобритании и Израиле.

Перечислены и симптомы, которые отмечаются у заразившихся: лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головные и мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.