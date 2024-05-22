Гаджеты не виноваты: психологи советуют родителям быть внимательнее к детям

Швейцарские исследователи изучили влияние электронных устройств на взаимодействие детей и родителей. Прежде всего их интересовал вопрос о том, вредят ли гаджеты отношениям внутри семьи больше, чем нецифровые отвлекающие факторы. Ученые обнаружили, что в этом может быть виноват сам факт отвлечения, а не его источник. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry.

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Принято считать, что влияние гаджетов на отношения между людьми столь велико, что появился даже специальный термин — technoference (technology + interference), «технологическое вмешательство». Его используют, когда общение родителей с детьми нарушается из-за использования цифровых устройств. Отвлекающее влияние телефонов — установленный факт. Но действительно ли все дело в технологиях?

Чтобы ответить на этот вопрос, провели эксперимент. В нем приняли участие 50 пар родителей и детей в возрасте около двух лет. Им предложили поиграть вместе в течение 10 минут. Участников разделили на три группы. В первой никто не вмешивался в общение детей и родителей. Во второй после пяти минут игры родителю предлагали заполнить бумажную анкету. В третьей группе родителю нужно было заполнить ту же анкету на планшете.

Исследователи обнаружили, что родители, заполнявшие анкету, меньше реагировали на коммуникативные сигналы детей, а дети были меньше вовлечены во взаимодействие с родителями. Однако технологии не повлияли на общение более негативно, чем нецифровые факторы. Любое отвлечение имело отрицательные последствия — независимо от того, на что отвлекались родители: планшет или бумагу с ручкой.

«Для нас это стало неожиданным открытием. Мы объясняем это так: гаджеты в наши дни настолько распространены, что даже маленькие дети привыкли к реальности, в которой их родители сидят, уткнувшись в экраны. Но мы видим, что не цифровые устройства тоже вредят качеству общения. Родитель в обоих случаях не полностью вовлечен во взаимодействие», — заключила профессор Невена Димитрова, ведущий автор исследования.

Психологи подчеркнули, что лучше бы родителям вообще не отвлекаться. Это особенно важно для тех взрослых, которым трудно общаться со своими детьми.

Ученые также отметили, что на основании одного исследования трудно сделать однозначные заявления о роли гаджетов. Отчасти это связано с тем, что взаимодействие родителей и детей в реальности отличается от общения в условиях эксперимента. Специалисты считают, что необходимы исследования в естественной обстановке, и они могут привести к другим результатам.