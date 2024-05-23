Как это делается на Камчатке: детский праздник

Открыли студию «Отдыхай-Зажигай» две подруги, переехавшие в Петропавловск-Камчатский из небольшого поселка на побережье полуострова. Алена Мартынова, 33 года, по образованию инженер-технолог рыбной продукции, по специальности не работала. Сразу после окончания вуза загорелась идеей открыть студию по организации праздников. Общую мечту воплощали вместе с подругой детства – встретились в Петропавловске, подрабатывая в одной компании аниматорами. Подруга – Татьяна Ворсина, 33 года, по образованию журналист, работала на местном телевидении, воспитывает двухлетнего сына. Обе девушки являются основными аниматорами студии.

– Алена, что для вас значит эта работа, почему вы стали аниматором?

– Когда искала работу в 2011 году, увидела объявление о вакансии аниматора. Я даже не знала точного определения этого слова, но интуитивно понимала, что это – человек, развлекающий детей. Мне это было знакомо, интересно, ведь я такой деятельностью занималась еще в школе, и в институте, когда подрабатывала. Теперь я понимаю, что это мое призвание, я нашла себя. Моя работа – моя жизнь и я каждый день дарю радость! Не простые эмоции, а именно счастье. Это очень важно, особенно на Камчатке, где так не хватает развлечений. Детям нужно дарить детство!

– Расскажите поподробней, как вы развлекаете детей, чем заинтересовываете?

– Если сухо и просто – то родители заказывают у нас праздники – дни рождений, выпускные из детсадов, школьные выпускные, новогодние вечеринки. Мы их организовываем и предоставляем пространство для проведения, у нас есть полностью оборудованный для детей стильный красивый клуб со множеством активностей, с неоном и светомузыкой. Ну а если подробнее, то без лишней скромности скажу, что все наши гости от нас в восторге!

У нас несколько форматов развлечений. Основное – это анимационная программа, когда персонажи в ярких костюмах выходят к детям и проводят интерактив. Например, супергерой сообщает, что какой-то злодей украл все подарки, и нужно всем вместе их найти, и мы с ребятами отправляемся в путешествие на поиски подарков. Второй вариант – модные сейчас программы на экране. Появился такой тренд – аниматором выступает популярный блогер на экране, он ведет разные игры, дает задания, логические задачи, ребусы, учит, например, танцевальным движениям – детям очень нравится новый формат. Третий вариант – летом мы проводим активности на улице – квесты, пенные вечеринки и прочее на дачах и базах отдыха. И, наконец, наше любимое – шоу-программа. Любой праздник мы дополняем шоу. Например, есть блестящая дискотека, где дети бросаются блестками, закапываются в них и веселятся. Шоу мыльных пузырей – и дети и взрослые обожают. И наши фирменные – фантастик-шоу, дрим-шоу, шоу спецэффектов. Все секреты раскрывать не буду, но расскажу, что существует дрим-страна, где можно загадать желание, а прилетающая прекрасная фея его обязательно исполнит. У нее яркий красивый наряд, синие волосы, светящиеся крылья, поставленный танец, особенная специально подобранная музыка, ее движения сопровождаются подсветкой и светомузыкой. Можно сказать, это театрализованное представление. Шоу-программы – это наши оригинальные авторские сценарии, которых больше нет ни на Камчатке, ни в России. Из спецэффектов самый любимый всеми – это снег. Снег в помещении с потолка всегда вызывает на Камчатке огромный восторг!

Помимо всего этого есть много приятных дополнений, которые делают праздник более насыщенным – сахарная вата, неоновый бокс с игрушками, откуда каждый ребенок может взять себе подарок, пиньяты с вкусняшками, аквагримм, бьюти-бар для девочек – все это украшает любой праздник.

– Ну вот и мне захотелось к вам на праздник! Вы для взрослых что-то устраиваете?

– Мы занимаемся, в основном, детскими праздниками. Но также по запросу готовим вечеринки и для взрослых. Но это индивидуальные разработки под конкретного клиента, а детские у нас заготовлены, и мы их постоянно пополняем. Мероприятия проводим почти каждый день, а по выходным бывает и несколько заказов. Пик сезона – в декабре (Новый год) и в мае (выпускные).

– Что сейчас в тренде на детских вечеринках?

– Сейчас на волне – Хагги Ваги и Кисси Мисси. Это – страшные монстрики, но дети их обожают. Хоть они и монстры, мы не делаем программу страшной – в конце всегда будет хэппи-энд либо что-то поучительное. Также популярны Уэнсдэй, Куроми, «Цифровой цирк» – все трендовое у нас есть. Но, надо сказать, не всё заходит на Камчатке. Например, на материке были очень популярны Барби после выхода фильма. Мы сделали Барби-шоу, но тут оно не так зашло... Самое популярное сейчас, как и в прошлом году – Уэнсдэй, вот до сих пор на волне. Пользуются популярностью и классические персонажи – супергерои и принцессы. Всего у нас около 100 персонажей. В команде около десяти человек, включая администраторов.

– Вы проходили профессиональную подготовку для работы с детьми?

– Как таковой профподготовки для аниматоров нет. Но каждые полгода мы ездим на разные форумы по всей России, на слеты аниматоров, где собираются около 200-300 человек из нашей сферы. Обмениваемся своими наработками, фишками, ходим на мастер-классы, слушаем лекции психологов, коучей и профессионалов нашей сферы. Лично я была на таких форумах 21 раз. Заряжаемся там, и о себе рассказываем коллегам из других городов, а по приезду домой начинаем креативить. Мы обучились всему, что знаем и умеем, вкладывая много денег.

– Можете раскрыть секрет взаимодействия с ребенком, который, скажем, очень стеснительный в обществе или пришел без настроения?

– Таких ситуаций у нас практически не происходит. Самое главное – работать от души, не просто надеть костюм, выйти к детям и сделать свое дело. Нужно действительно поверить в сказку, в персонажа, которого играешь, и говорить искренне, от сердца и души с ребенком. Когда они это видят, то отдают свои эмоции и энергию взамен, у них блестят глаза и они верят персонажу. Всегда все хорошо проходит. Но я точно знаю, как привлечь внимание детей и как взаимодействовать с родителями.

– Как можете в целом охарактеризовать индустрию развлечений для детей на Камчатке?

– Развлекательная индустрия здесь страдает: мало мест, куда можно пойти с ребенком. Даже детских площадок не хватает. Но у нас есть около десятка детских студий — наших конкурентов в Петропавловске. Как правило, все, что тут появляется, быстро надоедает – у нас маленький город. Появилось детское заведение – и все идут туда, а через год там уже все неинтересно и …испорчено. Мы понимаем, что у нас одна и та же аудитория, и нам необходимо постоянно развиваться – чтобы не надоесть. И мы всегда можем удивить гостей, даже тех, кто у нас был полгода назад.