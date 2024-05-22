Что делать, если родителям не нравится профессия, которую выбрал ребенок/ Рассказывает психолог
Мама с папой хотели, чтобы ребенок пошел учиться на юриста, а он заявляет, что хочет стать мультипликатором, гейм-дизайнером или педиатром. Отговорить, заставить, смириться? Ирина Чилибьева, психолог и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, рассказывает, как поступить, если кажется, что ребенок движется в неправильном направлении.
Обсудите с ребенком его решение
Иногда подростки выбирают профессию, не вполне понимая ее особенностей. Стоит выяснить, реалистично ли школьник представляет будущею карьеру. Спросите ребенка, что его привлекает в этой работе, какие он видит минусы, куда пойдет работать после вуза? Помогите ребенку оценить все «за» и «против». Постарайтесь не давить на него и не говорить, что вы тут взрослый, а значит, последнее слово ― за вами. Ваша задача ― позволить ребенку посмотреть на выбранную профессию без романтического флера и оценить, насколько она востребована в реальности.
Не придавайте выбору профессии слишком большое значение
Ни родители, ни эксперты в образовании, ни представители бизнеса не могут точно сказать, какие профессии будут нужны миру через 5 лет. Можно лишь предположить. Поэтому не стоит воспринимать выбор профессии слишком серьезно. Сегодняшним выпускникам все равно придется учиться и переучиваться всю жизнь. Только подумайте ― в 2015 году не существовало таких профессий, как UX-дизайнер, NFT аналитик и продюсер онлайн-курсов, а сегодня спрос на таких специалистов огромен.
Позвольте ребенку иметь свое мнение
Родители могут считать, что корочка престижного вуза ― одно из главных условий жизненного успеха. Но у школьника может быть иное мнение на этот счет. Например, по данным всероссийского исследования «Ценностные ориентиры российской молодежи», 49,6% молодых людей боится не реализовать себя жизни. А вот невозможность получить хорошее образование тревожит только 22%. Родителям порой бывает сложно отличать свои желания от желаний ребенка. Но подросток ― это отдельный человек, который может смотреть на жизнь совсем иначе. Отделив себя от ребенка, вы позволите ему повзрослеть, стать самостоятельным, научиться принимать решения и отвечать за них. Только сепарировавшись от ребенка, можно позволить ему вырасти ответственным, целеустремленным и успешным человеком.
Не заставляйте поступать, куда не хочется
По опросам ВЦИОМ, по специальности сегодня работает чуть больше половины россиян. Это значит, что каждый второй зря потратил годы на получение высшего образования. Но выучиться на юриста, чтобы сразу после диплома пойти работать фотографом ― далеко не худший вариант. Профессия ― очень большая часть нашей самоидентификации. Не случайно на вопрос: «Кто вы?» многие отвечают «Я ― учитель/стоматолог/блогер/экономист». Добиться успеха в выбранной области можно лишь в том случае, если у вас есть сильная мотивация. А лучшая мотивация, как показывает опыт нашей онлайн-школы ― это не страх наказания и не «надо», а искренний интерес и увлеченность. Наиболее эффективно учатся те, кто сидит в обучении смысл лично для себя.
Как помочь ребенку выбрать профессию
Разберитесь в рынке труда
В интернете без труда можно найти списки профессий будущего и самых востребованных специальностей. Посмотрите, что может заинтересовать ребенка. Для этого лучше смотреть не столько на школьные оценки, сколько на увлечения. Изучайте профессии
Изучайте профессии
Мы все более или менее представляем, как выглядит рабочий день стоматолога, учителя или дизайнера. Но очень трудно сходу понять, чем занимается агроинформатик или наноинженер. Ходите на дни открытых дверей в местные вузы, смотрите производственные драмы, ролики и документалки о разных специализациях, читайте атлас профессий. А может, у вас есть знакомые, которые могут рассказать подростку о своей работе.
Пройдите профориентацию
Но не ждите от тестов готового и однозначного ответа ― они дают лишь информацию для размышлений. Такие тесты определяют наиболее подходящую сферу, но выбор профессии все равно остается за ребенком. Например, тест может сказать, что у школьника есть способности к работе с людьми или способности к управлению. Пробуйте разные занятия
Пробуйте разные занятия
Не существует лишнего образования. Даже если ребенок начнет заниматься робототехникой и бросит это дело через 3 месяца, он получит важный опыт и поймет, что роботы ― это не его мечта. Поощряйте детей пробовать разные виды деятельности, не критикуйте их, если они потеряют интерес к новому занятию.
Развивайте в детях гибкие навыки
Это навыки, которые не относятся ни к одной предметной области, но помогают добиться успеха в любой профессии. К таким компетенциям будущего относятся проактивность, креативность, эмоциональный интеллект, умение работать в команде, навык тайм-менеджмента, критическое мышление и другие. Человек с развитыми гибкими навыками без труда освоит любую деятельность и найдет свое место в мире, как бы он ни изменился. Возьмите паузу
Возьмите паузу
Необязательно поступать немедленно. Если обстоятельства позволяют, устройте ребенку то, что называется gap year — год отпуска между школой и вузом. Это время можно потратить на стажировки, курсы или волонтерскую работу. Так у ребенка будет шанс обдумать свое будущее и сделать взвешенный выбор.