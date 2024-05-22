Что делать, если родителям не нравится профессия, которую выбрал ребенок/ Рассказывает психолог

По опросам ВЦИОМ, по специальности сегодня работает чуть больше половины россиян. Это значит, что каждый второй зря потратил годы на получение высшего образования. Но выучиться на юриста, чтобы сразу после диплома пойти работать фотографом ― далеко не худший вариант. Профессия ― очень большая часть нашей самоидентификации. Не случайно на вопрос: «Кто вы?» многие отвечают «Я ― учитель/стоматолог/блогер/экономист». Добиться успеха в выбранной области можно лишь в том случае, если у вас есть сильная мотивация. А лучшая мотивация, как показывает опыт нашей онлайн-школы ― это не страх наказания и не «надо», а искренний интерес и увлеченность. Наиболее эффективно учатся те, кто сидит в обучении смысл лично для себя.

Чилибьева Ирина Психолог и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart