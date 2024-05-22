Что изменится в сдаче ЕГЭ в 2024 году

23 мая начинается основной период сдачи Единого государственного экзамена. Раньше, в феврале, Президент поручил разобраться с проблемой несоответствия вопросов на экзаменах школьной программе. Как исполняется это поручение и какие задания будут в этом году, «Парламентской газете» рассказала председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

- Ольга Михайловна, в этом году у одиннадцатиклассников впервые появится возможность пересдать один из ЕГЭ по выбору. Такое поручение тоже дал Президент. Зачем понадобилась эта поблажка?

- Мы последовательно работали над этим вопросом с министерствами просвещения и науки и образования, так как запрос на пересдачу был и со стороны детей, и со стороны родителей, и мы понимали, что это можно сделать. Точку поставил Президент, дав соответствующее поручение.

Бывает множество ситуаций: ребенок с утра чай на себя пролил, или мама поторопила, или дома что-то забыл, или приболел, а в итоге разнервничался и не выдал того результата, на который мог бы рассчитывать. Сам факт возможности пересдачи немного расслабит детей перед экзаменом, так как они будут знать, что у них есть второй шанс. Это решает огромную психологическую проблему. И это очень важно. Этот год пилотный, когда мы отработаем систему пересдач.

- Как это можно будет сделать в этом году?

- Для пересдачи нужно подать в Государственную экзаменационную комиссию заявление с указанием предмета не ранее шести и не позднее двух рабочих дней до даты второй попытки. В этом году пересдачи пройдут 4 и 5 июля. Если это математика, то в заявлении нужно указать, базовый это или профильный уровень. Если иностранные языки, то пересдать экзамен можно только целиком — и устную, и письменную части.

- В этом году пересдать один из экзаменов смогут все желающие. Нужно ли в будущем сделать ограничение для тех, кто плохо учился в течение всего года, не посещал занятия, перебивался с двойки на тройку?

- Бывает, что у ученика в журнале стоит пять, а ЕГЭ он сдает на три. А бывает и наоборот — за год три, а по результатам экзамена пять. Почему же первым мы должны разрешить вторую попытку, а вторым — нет? А если за этими отметками стоят, например, еще и личные отношения педагога и ученика? Например, кому-то оценки завышали, а кому-то, наоборот, занижали. Это редкость, но надо признать, что такие истории бывают.

Второй момент — ребенок стесняется высказаться на уроке по разным причинам, такие случаи тоже бывают. А наедине сами с собой такие дети показывают лучшие результаты, чем в коллективе.

Думаю, будет очень интересно проанализировать результаты первого года пересдачи экзамена. Это позволит в дальнейшем совершенствовать процедуру.

- Почему решено засчитывать результат пересдачи, а не лучший из двух попыток?

- Потому что ЕГЭ — это не «угадайка»: попробовал один раз, попробовал второй, выбрал лучший результат. И в чем тогда справедливость по отношению к другим детям, которые решили не пересдавать экзамен? ЕГЭ — это про знания, даже если ученик с первой попытки не смог показать их в полном объеме, при этом он уверен, что сможет лучше во второй раз.

- Какие еще изменения ждут ЕГЭ?

- Одна из важнейших задача, поставленных президентом, — проанализировать соответствие контрольно-измерительных материалов, то есть вопросов, на которые отвечают дети на экзамене, федеральным основным образовательным программам, обязательным для всех школ в стране.

Сейчас у нас семь образовательных программ по так называемым «защищенным» предметам, из них по труду и «Основам безопасности и защите Родины» ЕГЭ не проводится. Но он проводится по русскому языку, математике, истории, обществознанию и так далее. То есть в теории уже сейчас можно проанализировать насколько совпадает уровень знаний, которые дают в школе, и вопросы на экзаменах.

Это наиважнейшая задача. Это касается и репетиторства. Да, дополнительные занятия нужны детям, которые выбирают востребованные направления подготовки с большим конкурсом. Но не для того, чтобы сдать экзамен хотя бы на четверку.