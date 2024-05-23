Родителям рассказали, как понять, что ваш ребенок готов к ЕГЭ

Лучший способ оставаться в курсе успеваемости ребенка — задавать ему вопросы об учебе. Это не так просто, как кажется, ведь в ответ родители обычно получают короткие фразы вроде «нормально», «ничего не задали» и «мне завтра ко второму». Психолог и методист онлайн-школы Skysmart Софья Ефименко рассказала «Газете.Ru», как задать ребенку правильные вопросы о готовности к ЕГЭ и получить на них ответы.

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«Перед тем как отправиться на экзамен, старшеклассник должен знать следующее: когда, где и во сколько пройдет экзамен; из каких частей он состоит; сколько времени идет экзамен; как правильно заполнять бланки. Если ваш ребенок не знает эту информацию, уточнить ее можно на сайте Федерального института педагогических измерений», — объяснила она.

Список того, что можно взять с собой, может разниться в зависимости от выбранного для сдачи ЕГЭ предмета, но обычно он выглядит так: паспорт; черная гелевая ручка; бутылка воды; шоколадка или другой перекус; лекарства; непрограммируемый калькулятор (география, физика, химия); линейка (география, физика, математика); транспортир (география).

«Самый простой способ именно подготовки к экзамену — прорешать пробный экзамен по выбранному предмету и проанализировать результаты. А также проверить правила оформления задач с развернутым ответом (в качестве примера используйте демоверсию ФИПИ или посмотрите критерии в ключах к варианту). Необходимо удостовериться, что ребенок вписывается в тайминг», — рекомендовала эксперт.

По словам психолога, не всякая нервная система справится со стрессом, который приносит подготовка к экзаменам. Но есть способы проверить, что ваш ребенок морально готов к тесту.

«Он владеет навыками самопомощи и умеет справляться с тревогой; знает, что может обратиться к вам за помощью и получить ее; умеет поддерживать свою мотивацию; умеет принимать решения в условиях стресса; умеет прощать себя за ошибки; адекватно оценивает свои возможности», — добавила Ефименко.

Вы можете повлиять на то, с каким настроением ребенок отправится на экзамен.

«Объясните ему, что ваша любовь к нему никак не зависит от результатов экзамена, и постарайтесь сами сохранять спокойствие. Спросите у ребенка, как вы можете помочь ему чувствовать себя увереннее и спокойнее. Кто-то попросит заказать любимую пиццу, кто-то — обняться или посмотреть сериал вместе. Можно разучить дыхательные техники для самопомощи. Учить тонны формул в последний момент — точно неэффективно. Помогите ребенку наладить адекватный режим еды и сна», — рассказала эксперт.

Не менее важно обсудить, как можно поступить, если ребенок не сдаст экзамен или сделает это хуже, чем планировал, резюмировала Ефименко.

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