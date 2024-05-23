Больше половины родителей поддерживают возвращение в школы оценок за поведение

За то, чтобы вернуть в школы оценки за поведение, выступают 2 из 3 отцов. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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В Минпросвещения ранее поступило предложение вернуть отметки за поведение в школе. Инициативу одобряют и 57% родителей школьников, в основном, отцы (67% против 43% среди матерей). При этом каждая третья мать ученика сомневается в целесообразности этих мер.

Среди представителей экономически активного населения за возвращение отметок за поведение высказались 47%. Мужчины — чаще женщин (51 и 43% соответственно). Поддержка инициативы растет с увеличением уровня доходов опрошенных: 38% среди россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей и 56% среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц.

Россияне старше 35 за возвращение отметок выступали чаще тех, кто моложе (56-57%). Среди опрошенных до 34 лет практически поровну сторонников и противников инициативы, а также затруднившихся с ее оценкой.

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