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Диетолог назвала напиток, который противопоказан во время ЕГЭ

Энергетические напитки противопоказаны детям во время периода сдачи ЕГЭ, рассказала NEWS.ru диетолог Кристина Войт. Эксперт отметила, что они дают мнимую энергию из-за высокого содержания сахара и кофеина, на фоне чего ребенок становится менее усидчивым и внимательным.

Диетолог назвала напиток, который противопоказан во время ЕГЭ
© РИА Новости
Речь о допинге в виде энергетических и иных привычных напитках, привлекающих молодежь. Дают мнимую энергию (много сахара и кофеина), отрицательно сказываются на нервной системе. Человек становится менее усидчивым, менее внимательным и более раздраженным. Бодрость не равно результативность. Постараться не заменять пищу протеиновыми батончиками или ПП-батончиками. В них много сахара и нет полезных микроэлементов, — добавила Войт.

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман ранее напомнил, что в ночь перед экзаменом важно дать организму отдохнуть. При этом материал экзамена можно запомнить при внимательном чтении или многократном повторении даже в ночь перед ЕГЭ.

Психолог Станислав Самбурский ранее предупредил, что гиперопека родителей мешает детям подготовиться к ЕГЭ. По его словам, из-за чрезмерного контроля и заботы со стороны родителей у ребенка может опуститься самооценка, а также появиться зависимость от чужого мнения. По его словам, выпускникам нужна не гиперопека, а опора со стороны родителей.

Дети
Анатолий Вассерман
Госдума