Как научить ребенка читать? Популярные методики обучения и советы экспертов

Есть множество различных методик, которые помогают научить ребенка читать. Одни предлагают начинать процесс обучения уже с первых лет жизни сына или дочери, в то время как другие советуют подождать, пока ребенку не исполнится пять-шесть лет. Почему не стоит учить ребенка читать слишком рано, какие методики существуют и какие упражнения помогут заинтересовать дошкольников книгами — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Когда начинать учить ребенка читать

Существует теория, согласно которой взросление ребенка от рождения до шести лет Лев Выготский. Они пришли к выводу, что каждый ребенок, независимо от места проживания, достатка, состава семьи и других факторов, проходит четкие сензитивные периоды развития.

В возрасте до шести лет есть шесть сензитивных периодов.

Сензитивные периоды у детей

Важно учитывать, что у каждого ребенка эти периоды индивидуальны. Более того, их границы указаны приблизительно, так как периоды наслаиваются один на другой.

Развитие речи — с рождения до 6 лет.

Развитие движений — от рождения до 4 лет.

Восприятие порядка — от рождения до 4 лет.

Развитие сенсорики — с рождения до 5,5 года.

Восприятие мелких деталей — с 1,5 до 5,5 года.

Освоение социальных навыков и норм — с 2 до 6 лет.

Выготский считал, что сензитивный период для способности к чтению наступает у детей в пять-шесть лет, а значит, именно в это время им будет проще всего научиться. А вот занимать периоды, отведенные под освоение других важных навыков, не стоит, иначе ребенок может неверно усвоить оба умения.

Психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart Евгения Асеева рассказала «Ленте.ру», что в раннем возрасте дети могут просто не справиться с поставленной перед ними задачей.

«Мозговые структуры созревают неравномерно, зоны, отвечающие за слитное чтение, распознавание букв, в дошкольном возрасте находятся в стадии развития, а значит, требования, которые могут предъявляться, будут просто неадекватны», — пояснила эксперт.

Также навык, приобретенный слишком рано, может оказаться нестабильным.

Бывает так, что дети, рано научившиеся читать при помощи натаскивания, в школе читают хуже тех, кто совсем не осваивал чтение. Кроме того, механическая техника чтения часто вовсе не означает, что ребенок понимает прочитанное, - Евгения Асеева, психолог.

Если научить ребенка читать слишком рано, это может повлиять на его дальнейшую успеваемость, рассказала в беседе с «Лентой.ру» учитель русского языка и литературы Майя Дорофеева.

«Можно научить ребенка читать в четыре года, но так сильно перегрузить его, что он устанет и будет наотрез отказываться знакомиться с книгами в более старшем возрасте. К сожалению, такие примеры в моей практике были. Некоторые дети в 10-11 лет могут читать по слогам, то есть даже хуже, чем первоклашки. И даже в 16 лет! При этом никаких отклонений у них нет, это скорее протест, перегруженность нервной системы», — пояснила она.

При этом психологи и педагоги сходятся во мнении, что важно ориентироваться на индивидуальные особенности детей. Кто-то начинает проявлять интерес к буквам уже в три года, другие не хотят связываться со словами до пяти лет. По словам Евгении Асеевой, главное — не превращать процесс в рутину.

«Если обучение буквам будет вплетено в игровой процесс, то вполне допустимо начать знакомить ребенка с ними в любом возрасте. Главное, чтобы обучение в этом возрасте не было навязчивым и режимным, как в школе: каждый день мы садимся за стол и что-то учим», — поделилась эксперт.

Как понять, что ребенок готов учиться читать

Перед началом обучения чтению ребенок должен:

интересоваться книгами, просить ему почитать;

понимать характеристики «право-лево», «вверх-вниз» и подобные;

осознавать, что чтение на странице идет сверху вниз и слева направо;

воспринимать звуки на слух и различать их;

строить сложные предложения и выражать свои мысли.

Как подготовить ребенка к чтению

Руководитель студии речевых компетенций Антонина Девятова в беседе с «Лентой.ру» рассказала, как можно начать подготовку к чтению с самого раннего возраста и при этом не отбить у ребенка любовь к книгам.

Разговаривайте с ребенком

«Ведите с ребенком разговоры: простые и сложные, короткие и длинные, обо всем и ни о чем, об интересном и не очень. В процессе диалога со взрослым он будет получать примеры речевых конструкций, понимать смысл, вложенный в предложения и высказывания, знакомиться с устными текстами, их звучанием и наполнением», — пояснила Антонина Девятова.

Познакомьте ребенка с книгами

По мнению эксперта, оставлять ребенка наедине с книгами не стоит — взрослому надо садиться рядом и читать. Кроме того, детям нужно читать вслух, когда они ложатся в постель. В этом процессе ребенок получает нужное ему внимание родителя, а также развивает речевые навыки и логические связи, которые напрямую относятся к читательский грамотности.

Покажите ребенку буквы

«Для детей показывать пальчиком знакомые буквы и называть их — это своеобразная увлекательная игра. При этом ребенок ненавязчиво и без давления запоминает буквы. Логично, что, развивая устную речь, он параллельно легко научится знакомые буквы складывать в слоги, называя их», — объяснила Антонина Девятова.

Методики обучения чтению

Существует множество различных методик для обучения чтению, однако большинство из них сходится в том, что учить ребенка читать нужно постепенно, переходя от простого к сложному.

Чтение по букварю

Самый привычный и распространенный способ, хотя он требует больше времени, чем другие. С помощью букварей ребенок научится соединять звуки в слоги, а слоги — в слова. Однако совсем маленьким детям такой способ не подойдет, потому что требует усидчивости — именно так учат читать первоклассников.

Как научить ребенка читать по слогам с помощью букваря?

Изучайте не названия букв, а названия звуков. Ведь правильное произношение букв часто сильно отличается от того, как они звучат. Если же учить ребенка, что буква «П» читается как «п», но при этом официально называется «Пэ», он запутается и будет вместо «папа» читать «пэапэа».

При формировании слогов учите ребенка петь их. Пускай он тянет одну букву в слоге, пока она плавно не перейдет во вторую. Это и есть главный секрет. Например: ребенок поет «м-м-м-м» и переходит на «а-а-а». Получается «м-м-м-а-а-а».

Как только вы освоите хотя бы пару слогов, можно начинать составлять из них самые простые слова. Да, первым будет «мама», но потом можно перейти на «папу», «бабу» и другие.

Не перегружайте ребенка, заканчивайте занятие на интересном месте. И до того, как он устанет.

Методика Николая Зайцева

Довольно известная методика педагога Николая Зайцева основывается на игре в кубики с буквами. Причем конструкции из них называются не слогами, а складами.

Чем склады отличаются от слогов?

Главное отличие складов от слогов — количество букв. В складе их может быть одна или две: просто гласная, просто согласная, гласная и согласная, согласная и мягкий или твердый знак.

В слоге же может быть гораздо больше двух букв. Например, в слове «взвод» один слог — все слово.

Кубики делятся по нескольким характеристикам:

по цвету: золотые — для гласных складов, серые — для звонких согласных, коричневые — для глухих, а бело-зеленые — для знаков препинания;

по размеру: большие — для твердых складов, маленькие — для мягких.

по весу и звучанию: с бубенцами внутри — для гласных, с металлическим наполнителем — для звонких, а с деревянным — для глухих складов.

По методике Зайцева занятия проходят в формате игры: ребенок может строить замок, кидать кубики, составлять из них смешные слова. Родители должны проговаривать или пропевать получившиеся выражения. Так ребенок будет запоминать информацию, склады, слоги и слова.

При этом по квартире следует развесить таблицы со складами и буквами, которые входят в комплект кубиков для обучения по методике Зайцева. Склады и буквы на табличках родители должны пропевать вслух. Тогда ребенок сможет сопоставлять изображения на кубиках и на постерах. И, например, играть в игру: мама показывает на таблице склад «пу», а ребенок ищет кубик с такой картинкой.

Недостатки методики Зайцева

Ребенок может путать склады и слоги, что потом повлияет на его учебу в школе. Могут возникнуть проблемы при переносе слов и в других простых заданиях.

Еще одна возможная проблема — отсутствие дисциплины. Во время занятий с кубиками Зайцева дети не сидят за столом, они могут свободно перемещаться по комнате и играть. Но когда пойдут в школу, придется привыкать к партам и усидчивости.

Методика Вячеслава Воскобовича

«Складушки»

«Складушки» — это карточки с яркими крупными картинками, вокруг которых изображены буквы в слогах. А внизу — стишки с этими слогами. При чтении родители вместе с детьми пропевают сначала буквы, затем слоги, а потом и слова. Также карточки дают повод обсудить с ребенком, что происходит на каждой картинке, и пофантазировать о том, как именно их герои оказались в таких ситуациях.

В комплект также входит диск с песнями, где пропеты все написанные на карточках стишки.

«Теремки»

Набор состоит из кубиков-теремков, на которых написаны согласные буквы. В них есть окошки, в которые можно вложить по одному кубику с написанной на нем гласной буквой. В результате получается домик со слогом: из нескольких таких домиков можно складывать целые слова.

Недостатки методики Воскобовича

Недостаток можно назвать лишь один — практически все пособия невозможно изготовить самостоятельно, их нужно будет купить.

Карточки Глена Домана

Американский врач Глен Доман разрабатывал методики восстановления для взрослых и детей с неврологическими проблемами: ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом и другими. Он написал множество трудов, которые также оказались полезны для развития здоровых детей. Например, книги о том, как научить ребенка читать и понимать математику.

Особенно популярны карточки Домана, на каждой из которых изображен предмет, а снизу написано его название.

Суть обучения предельно простая: родители должны каждый день показывать ребенку карточки и проговаривать название того, что на них изображено. Считается, что если он будет слышать и видеть слово, то мозг сможет его запомнить и интерпретировать. И со временем ребенок поймет, как читать, так же как он понимает принципы устной речи.

Доман был убежден, что по этой методике можно учить детей читать уже с шести месяцев.

Недостатки методики Домана

Во-первых, многим не нравится, что с карточками предлагают заниматься совсем маленьким детям, которые даже толком не умеют держать голову.

Во-вторых, при обучении с помощью карточек дети обычно пассивно смотрят и запоминают информацию. Не участвуют в активных играх, не познают мир так, как должны делать. Главную роль в методике играет родитель/воспитатель.

По мнению педагога-логопеда школы-клуба «Династия» Анастасии Евтухович, еще одна проблема, с которой могут столкнуться дети, занимающиеся по методике Домана, связана с тем, что они запоминают слово целиком и не разделяют его на слоги и буквы.

«Если ребенок учился по методике Домана, то он будет воспринимать слово целиком, как картинку. В школе такому ребенку понадобится определенное количество времени, чтобы понять фонетику, разделить слово на звуки и буквы. А чтение может быть "угадывающим"», — пояснила Анастасия Евтухович.

Методика Марии Монтессори

Методика известного педагога и философа Марии Монтессори кардинально отличается от других. Главный ее девиз — «Помоги мне сделать это самому». Монтессори верила, что ребенок будет с удовольствием сам познавать окружающий мир, если его поместить в развивающую среду. Поэтому дети сами должны решать, когда заниматься, а родители — хвалить их, поддерживать и показывать, как правильно пользоваться нужными материалами. Помогать ребятам нужно лишь при необходимости.

При этом Монтессори считала, что учить ребенка читать нужно через письмо. Ведь буквы — это картинки, которые сперва надо научиться рисовать и только потом произносить. Чтобы выучить букву, ребенок должен обвести ее контур на бумаге, слепить из пластилина или сделать из других подручных средств.

Недостатки методики Монтессори

Основная критика методики Марии Монтессори касается не обучения чтению, а всего подхода в целом. Дети, воспитанные в соответствии с правилами известного педагога, могут быть лишены дисциплины, потому что их никогда не принуждали заниматься. Из-за этого же они не привыкли прикладывать усилия, что в дальнейшем может стать серьезной проблемой.

Упражнения для обучения чтению

В любой методике обучения чтению ребенку помогут упражнения. Важно: они всегда должны быть в виде игры. При этом ругать детей за ошибки нельзя — это может отбить у них желание заниматься. Если видите, что ребенок сегодня не готов получать знания, лучше оставить его в покое.

Игра «Гараж»

Особенно понравится любителям машинок. Для игры понадобятся карточки со слогами, которые и будут выполнять роль «гаражей». Разложите их на полу, а затем предложите ребенку поставить транспорт на парковку в определенный гараж. Чтобы найти нужную карточку, дошкольник должен будет прочитать, что на ней написано. Также можно попробовать составить из «гаражей» слова.

Игра «Магазин»

Представьте, что вы продавец, а ребенок — покупатель. На столе перед вами лежат картинки с товарами, ребенок может их купить. Но только за деньги-слоги. Для покупки он должен дать вам карточку с тем слогом, с которого начинается изображенный на картинке предмет. Например, он хочет приобрести машину. Тогда нужно «оплатить» ее карточкой со слогом «ма».

Игра гибкая, можно менять ее. Например, ставить оплату не первым слогом, а последним, а вместо карточек с картинками использовать настоящие предметы, в том числе игрушки.

Игра «Кто это сказал?»

Подойдет любителям мягких игрушек. Для каждой из них нужно сделать карточки со звукоподражательными словами. Например, для коровы карточку «Му», для кошки «Мяу». Затем рассадить животных и попросить ребенка найти для каждого потерянные звуки. Для этого ему придется читать то, что написано на карточках.

Игра «Найди двойника»

Составьте с ребенком какой-нибудь слог — например, «ну». Повторите его несколько раз, пропойте. А затем попросите его найти двойника слога в его любимой книге.

Игра посложнее, чем предыдущие, и требует большей внимательности и усидчивости. Но азарт победит, и ребенок так или иначе найдет пару-тройку двойников слога.

Как привить детям любовь к чтению

По словам Майи Дорофеевой, привить детям любовь к книгам можно, если часто читать им вслух. При этом нужно выбирать произведения по возрасту, тогда ребенок будет с интересом слушать маму или папу.

В среднем дошкольном возрасте, то есть с четырех-пяти лет, дети начинают воспринимать сюжет, могут отслеживать логическую связь, а также понимать и оценивать поступки героев. И если ребенок полюбит слушать истории, то и сам легче научится читать, что в дальнейшем поможет ему улучшать грамотность и развивать эрудицию.

Советы родителям