У половины детей с СДВГ нашли другие серьезные проблемы

Ученые заявили, что у детей с СДВГ нередко наблюдаются другие проблемы психоэмоционального характера. В частности, во время изучения данных 6 тыс детей с дефицитом внимания выяснилось, что при высоких баллах СДВГ также наблюдаются признаки эмоциональной дисрегуляции.

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Как говорится в Nature Mental Health, это состояние связано со сложностью с контролем своих эмоций. По мнению ученых, эмоциональная дисрегуляция связана с определенной областью мозга, которая играет важнейшую роль в обработке эмоций и контроле поведения. Эта область меньше у детей с СДВГ.

Поэтому ученые уверены, что детям с СДВГ необходима когнитивно-поведенческая терапия.

Ранее исследователи из Института Солка в США выяснили, что панические атаки связаны с активацией определенной нейронной цепи в латеральном парабрахиальном ядре, а по версии исследователей из Университета Осаки, грузы наяву – это всего лишь фантазия, которая возникает вследствие «самогенерируемой» мозговой активности в гиппокампе, а не обработка новой информации.